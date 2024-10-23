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女飼主假裝暈倒「鵝子」急關心　被西瓜絆倒仍衝第一：媽怎麼了？

▲女飼主裝暈鵝子來關心　「被西瓜絆倒」仍衝第一：媽你怎麼了？（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

▲女飼主在鵝群面前裝暈，引來鵝群的關心。（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做蓬蓬(Fluffy)鵝在女飼主暈倒時，立刻衝上前關心，即使途中被西瓜絆倒都沒停下腳步。雖然暈倒只是媽媽的惡作劇，但蓬蓬保護馬麻行為仍溫暖了許多網友的心，也扭轉許多網友對鵝的印象。

▲女飼主裝暈鵝子來關心　「被西瓜絆倒」仍衝第一：媽你怎麼了？（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

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▲蓬蓬：馬麻我來了！唉呦好痛！（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

飼主在TikTok分享的影片中，蓬蓬一看到飼主倒地，儘管自己離很遠還是立刻衝過去，結果不慎被腳邊的西瓜絆倒，整隻鵝差點摔在地上，不過牠還是迅速起身奔向馬麻，隨後湊到身邊伸長脖子關心安危，同時其他鵝群也聚了過來，即使後來飼主自己起身，鵝群也沒有馬上離開，

@thedogmoms Replying to @VoiidWalker This sound was tooooo perfect not to use Fluffy didnt let those watermelon slow her down #geese #loyal #mrsdoubtfire # # ♬ Mrs Doubtfire Help is on the Way - AIDSTheLostVoicesPodcast

馬麻「醒來」後看到鵝群包圍也非常開心，這則溫馨場面也被旁邊的攝影師記錄下來，引來網友們留言「哇，牠們超擔心的！」、「牠差點被絆倒還是去救人了」、「鵝：有人懂CPR嗎？！！」事後飼主也在帳號上感謝網友們對蓬蓬的喜愛，也很高興自家毛孩扭轉了人們對鵝的印象。

▲女飼主裝暈鵝子來關心　「被西瓜絆倒」仍衝第一：媽你怎麼了？（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

▲馬麻：我沒事啦~（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

▲女飼主裝暈鵝子來關心　「被西瓜絆倒」仍衝第一：媽你怎麼了？（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

▲蓬蓬：謝謝大家喜歡我！（圖／翻攝自TikTok／thedogmoms）

 

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關鍵字： 動物暖心感動忠心thedogmoms

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