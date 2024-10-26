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懶得打字！他把自家「橘貓變貼圖」敷衍回女友　撒嬌頂嘴超萬用

▲自家橘貓變「表情包」撒嬌頂嘴超萬用　作者：因為我懶得打字。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跟女友聊天時懶的打字，於是將自家愛貓做成貼圖來回應。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

近日網友小尚因為覺得打字太累，於是將家中橘貓「咪嚕」做成各種貼圖來回應女友。圖中咪嚕的肢體語言非常豐富，回頭不爽瞪人的眼神配上頂嘴的文字，就成了一張好笑的圖片。這些貼圖在回應女朋友之餘也娛樂到網友，其他貓奴紛紛也在留言區曬出自己的作品。

▲自家橘貓變「表情包」撒嬌頂嘴超萬用　作者：因為我懶得打字。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲咪嚕：看什麼看，沒看過本喵嗎！（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小尚在Facebook上分享了「咪嚕貼圖」的使用方式，例如要回覆女友已經到家的訊息，就會回傳一張愛貓倒地翻肚的萌照，加上「OK～好的」的文字，就變成用來撒嬌的圖片，想回嘴時就可以用這張「你就再一句沒關係」，配上咪嚕回頭狠瞪的模樣，也能清楚表達自己的想法，而貼文中類似的貼圖還有超過20張，足以應付絕大多數的對話。

▲自家橘貓變「表情包」撒嬌頂嘴超萬用　作者：因為我懶得打字。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小尚與跟女朋友用咪嚕貼圖對話。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲自家橘貓變「表情包」撒嬌頂嘴超萬用　作者：因為我懶得打字。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小尚身邊滿滿的咪嚕貼圖庫存，足夠回答大部份對話。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

作者小尚在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時，分享了貼圖背後的一些小故事，現在女朋友算是喜歡，也覺得很好笑。同時也表示，在用圖的時候最印象深刻是「不用打字也可以表達我想說的話」。至於貼圖的主角咪嚕其實是2年前女友爸爸抱回來的貓，今年2歲的牠在家是位開門高手，幾乎什麼門都打得開。

▲自家橘貓變「表情包」撒嬌頂嘴超萬用　作者：因為我懶得打字。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被男友爸爸帶回家的咪嚕，也沒想到自己會被做成貼圖。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這些好笑的貼圖也吸引不少網友在底下評論，有的在敲碗求自家愛貓的版本，也有人稱讚「太天才了」、「可以直接上架了」，還有人在擔心作者嗆女友是不是打算「花式分手」，同時有不少貓奴也秀出自己的作品，但最有趣的是小尚也一一用咪嚕圖回應，再度替大家帶來歡樂。

▲自家橘貓變「表情包」撒嬌頂嘴超萬用　作者：因為我懶得打字。（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪嚕：謝謝大家喜歡我的貼圖！（圖／小尚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

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關鍵字： 貼圖愛貓好笑創意網友小尚

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