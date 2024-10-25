固執瑪爾濟斯「戲精上身」　穿胸背就倒地哼哼叫：讓我睡！

▲瑪爾濟斯被男主人抱起來穿胸背，但固執的牠現在不想出門。（圖／翻攝自TikTok／leannewilkinson6）

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻瑪爾濟斯Ollie固執的拒絕散步，每當男主人拿起胸背要替牠穿上，牠就會「戲精附體」以誇張的姿勢躺回原位，無論爸爸怎麼勸說都沒有效果，後來飼主把影片分享到TikTok上，在回應評論時也表示Ollie身體沒有不舒服，牠只是單純不想動！

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▲Ollie：我倒，我就是不想出門！（圖／翻攝自TikTok／leannewilkinson6）

根據飼主在網路上分享的影片，當男主人溫柔地把Ollie從沙發上抱起，準備替牠套上胸背。這時，Ollie突然被打擾，發出抱怨的哼聲，才剛站穩就又自己躺回原位。無奈的爸爸只能一邊繼續試，一邊勸說自家愛犬「拜託，我們要出去欸！」。最後男主人說服失敗，無論他抱起Ollie多少次，牠都會堅持賴在沙發上。

影片上傳TikTok後，許多網友也在留言區留下評論，有人笑稱「牠看起來就像得上班的各位」，也有人在擔心這隻瑪爾濟斯是不是生病了，飼主也回應表示雖然Ollie患有胰臟炎，只能吃特定的食物，但牠拒絕出門絕對不是因為疼痛，只是單純因為固執。也有同為瑪爾濟斯飼主的網友分享了自己的經驗，「牠們只是非常頑固，尤其是在下雨天」。不過《ETtoday寵物雲》還是建議讀者，自家毛孩行為出現異常時，還是要先就醫比較好喔！

▲Ollie：平時的我還是很可愛的~（圖／翻攝自TikTok／leannewilkinson6）