八哥愛「搶鏡頭」擋公路監視器　猙獰張嘴「嘎嘎」大叫

▲八哥擋住了高速公路監視器，對著鏡頭大叫。（圖／翻攝自Facebook／NZ Transport Agency Waka Kotahi )

記者賈沐蓉／綜合報導

媽，我上電視啦！近日紐西蘭一隻八哥搶了公路監視器的鏡頭，不但擋住了超過一半的畫面，還在監視器附近跳上跳下。發現這位「不速之客」的紐西蘭交通局表示，這隻八哥絕對不是他們請來的臨時演員，而八哥甚至還會對本土生態造成危害。

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▲八哥：嗨！我上電視了！。（圖／翻攝自Facebook／NZ Transport Agency Waka Kotahi )

根據交通局分享的影片，可以看到八哥先是在監視器附近降落，接著半個身子出現在畫面中，恰好擋住了需要觀測的車道，然而牠似乎對眼前這個怪東西感到好奇，還對著鏡頭大叫了好幾次，直到覺得不好玩才飛走，而牠的行為都被機器錄影，並被西蘭交通局分享到官方臉書粉專上。

交通局發文表示，幸好這隻八哥沒有黏在監視器前太久，因為這台監視器必須每天24小時運作，如果被擋住會很困擾，同時也開玩笑的澄清「牠不是我們歡迎的客串來賓」，也提醒網友這類八哥是有害動物，不但會攻擊本土鳥類、搶走地盤，甚至還會偷吃水果。

▲八哥終於覺得這裡無聊，於是飛離畫面。（圖／翻攝自Facebook／NZ Transport Agency Waka Kotahi )