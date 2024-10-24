萌犬聽到自己名字「全身慢慢軟掉」　柔弱躺在地上開腿：來吧～

記者林韋辰／採訪報導

你家狗狗也是這樣嗎？新竹有一隻超可愛的米克斯查雅（Chaya），這天牠看到主人的朋友來家裡，並且聽到對方呼喊自己名字後，瞬間「全身軟趴趴」，癱軟在地上要討摸。友人樂翌將整個畫面錄影下來，也萌暈了好多人。

▲一叫「查雅」，狗狗一秒軟掉。



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從影片中可見，友人親切呼喊「查雅～」，這時坐在門口發呆的查雅聽到了，馬上露出撒嬌的神情，神情柔弱地癱倒在地上，接著翻出嫩嫩的肚子，期待對方快點來撫摸。樂翌笑說，「這是朋友家飼養的狗狗，只要牠看過你、知道你是主人朋友後，就會對你敞開心房～會貼貼跟討摸摸喔！討摸摸就是這樣慢慢軟掉，等你來摸～。」

▲查雅：來摸吧～



樂翌表示，其實查雅是一隻蠻膽小的狗狗，牠非常喜歡人類，但前提是必須要先「牠看過」。同時也提到，只要態度不要太強勢，查雅就不會被嚇到，自然會對訪客展現出超萌的親和力。

▲查雅知道對方是主人的朋友，就會展現出柔和的親和力。



樂翌將超萌的小短片分享Threads，馬上吸引4萬多人按讚，大家看完紛紛留言，「看到你過去，就已經在等你撫摸啦～太乖啦」、「怎麼捨得說再見」、「太可愛了吧我瘋」、「狗典裡沒有矜持兩個字」、「一大早就是需要這樣的小狗狗」、「看完影片我也癱軟了」。