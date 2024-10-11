ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

玄奘大學設「樂樂」祈福亭　校方聞虐貓案痛心遺憾：挑戰創校信念

玄奘大學設「貓咪樂樂」追思祈福亭　師生不捨寫卡片祝福（圖／玄奘大學提供。）

▲玄奘大學在校圖書資訊大樓一樓為毛孩樂樂設置祈福亭，祝毛孩樂樂往生光明喜樂淨土。（圖／玄奘大學提供。）

記者林韋辰／綜合報導

新竹縣香山區的三花貓「樂樂」6日在街邊慘死，脖子還遭襪子緊緊纏繞。經動保團體調查，發現涉案嫌疑人是就讀玄奘大學心理系大四的男學生。玄奘大學11日召開記者會表示，針對這件事情深感痛心，並對受虐小貓表示萬分不捨，也強調張姓同學虐貓是個案。目前校方在圖書資訊大樓1樓為毛孩樂樂設置祈福亭，祝福樂樂能往生光明喜樂淨土。

玄奘大學表示，作為以佛法精神立校之高等學府，成立至今25年，一貫秉持佛陀「護生」精神，積極社會公益，慈憫弱勢生靈。發生此一殘害生靈個案，無異是在挑戰創校信念，校方深感遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

玄奘大學設「貓咪樂樂」追思祈福亭　師生不捨寫卡片祝福（圖／玄奘大學提供。）

▲玄奘大學於10月11日召開記者會表示，日前所發生張姓同學涉嫌虐貓個案，本校教職員生深感痛心，對於受虐小貓，更是萬分不捨。

玄奘大學臺灣佛教研究中心暨宗教系釋昭慧主任表示，作為貓奴，亦是動保法的起草委員及教育工作者，聽聞此憾事，內心感到矛盾掙扎，第一是憤怒，其次在思考我們到底缺少什麼？本校重視眾生平等，愛護動物的學校，很多地方做的比一般的水準還要高，包括課堂上的生命教育及課後的環境氛圍，都是在疼惜貓狗。

玄奘大學設「貓咪樂樂」追思祈福亭　師生不捨寫卡片祝福（圖／玄奘大學提供。）

主任釋昭慧也提到，學校一直是動物樂園，包含校園內長期飼養校貓、校犬，澄心湖有鵝鴨群集，同學們自發組成「毛小孩社」，救護貓狗。有的學生視貓犬如家人，帶著毛小孩前來上課，教職員生也都能友善歡迎牠們。

玄奘大學設「貓咪樂樂」追思祈福亭　師生不捨寫卡片祝福（圖／玄奘大學提供。）

玄奘大學設「貓咪樂樂」追思祈福亭　師生不捨寫卡片祝福（圖／玄奘大學提供。）

玄奘大學設「貓咪樂樂」追思祈福亭　師生不捨寫卡片祝福（圖／玄奘大學提供。）

▲師生手寫祝福卡片，期盼樂樂無傷痛回到天堂。

玄奘大學簡紹琦校長表示，校方非常重視此事件，並已積極處置。從事件發生至今，校方已持續關懷學生，召開相關會議，並與公部門保持聯繫，了解事件發生過程。目前此案已由新竹市動保所進行調查，校方將靜待調查結果，方能對涉案學生進行適當的懲處。

▲新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　男大生辯稱「餵藥不當」所造成（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

▲樂樂脖子被襪子緊緊勒住，慘死在街邊。

▲▼新竹香山三花貓慘死街頭　兇手竟是心理系大學生。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

▲張姓學生家訪時無明顯異樣，愛媽也協助改善環境，沒想到卻是領養黑名單。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

關鍵字： 虐貓玄奘大學動物保護新竹縣三花貓樂樂男大生追思

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

救援任務包山包海！動保員涉水加強「高空特訓」　還得會攀岩走壁

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

天竺鼠偷吃菜「毛變綠色」　阿母幫洗澡半小時崩潰：好像生化鼠！

高雄9歲阿金狂風暴雨中「堅強拉屎」　網驚呆：便便沒被吹走！

再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」　一顆顆落在獸醫院地板彈跳

整窩唯一純白小貓被嫌棄　貓媽壓住當墊背奴才嚇得隔離

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

領養米克斯看到人就攻擊！　正向訓練矯正後已能與人和平相處

捷克狼犬想躺沙發卻沒位置　思考3秒直接硬擠坐媽身上

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

鸚鵡講髒話先看奴才在不在　學卡痰聲掀網笑：好像我爸

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

冠豪豬偷叼保育員鏟鏟！　下秒卻卡住被抓現行XD

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

阿金進烘毛機表情超崩壞　網聽奴才神配樂：好適合

歐告淡定讓奴才拍短影音　向媽露求救眼神：快幫我

情侶驚見「法鬥受困大排水溝」　救出後幫忙外套擦身「牠臉凝重」

院子被百隻「飢餓浣熊大軍」佔領　她餵了35年嚇到報警

新北超萌動物警示牌「有穿山甲、螃蟹」　防止路殺背後圖案藏巧思

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」　一顆顆落在獸醫院地板彈跳

玄奘大學設「樂樂」祈福亭　校方聞虐貓案痛心遺憾：挑戰創校信念

爬山遇「糞金龜扛巨屎」奮力往前翻滾　他驚喜錄影：方向感100分

清邁水災撈到300公斤鯰魚5人才抱得動　飼主捐出「讓牠立功」

整窩唯一純白小貓被嫌棄　貓媽壓住當墊背奴才嚇得隔離

颶風後搜救犬在6公尺樹上找到「項圈狗」　牠重逢主人狂撒嬌

國慶鳥來了！灰面鵟鷹過境　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天

百靈果遭炎上！訪蔡康永挨批沒禮貌、沒做功課　凱莉「二度直球回應」

訪問／姜爺爺認：剩4年退休⋯　離開前福寶拍他肩「靈性舉動」有洋蔥

英王喬治四世送情婦的珠寶台北現蹤　登拍賣會價格意外親民

國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

宋嘉翔猛打、曾家輝5局無失分首勝　樂天6比0完封統一

張友驊閱讀量驚人！書店出沒「1天遇3次」店員、作家都敬佩

性感女星神還原《暗黑4》新職業　解放南半球挺身嬌喊：使用我

基隆地檢助更生　一技在身擺脫低薪復歸社會在望

時隔30年！張震、陳以文再度大銀幕同框　劉冠廷首合作：像魯夫遇到紅髮傑克

快訊／20:52花蓮4.8極淺層地震！　最大震度4級

寵物動物熱門新聞

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

整窩小貓僅牠白色的　媽嫌棄壓住

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

汪帶警察回家　竟是84歲飼主倒地

男童遭狂暴水獺拖水中　媽英勇救孩

國慶鳥過境墾丁　上千隻佈滿藍天

汪找「好麻雞」出去玩　還一起睡

糞金龜扛巨屎翻滾　牠們從不迷路

院子被百隻浣熊佔領　她嚇到報警

冠豪豬小芋頭「偷走鏟子」幫倒忙

心理系學生虐死貓　玄奘大學說話了

活潑汪待收容所19個月　落寞不迎人了

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

情侶看恐怖片「聽到詭聲」　野獸爬出地下室

讀者迴響

熱門新聞

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

整窩小貓僅牠白色的　媽嫌棄壓住

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

汪帶警察回家　竟是84歲飼主倒地

男童遭狂暴水獺拖水中　媽英勇救孩

國慶鳥過境墾丁　上千隻佈滿藍天

汪找「好麻雞」出去玩　還一起睡

糞金龜扛巨屎翻滾　牠們從不迷路

院子被百隻浣熊佔領　她嚇到報警

冠豪豬小芋頭「偷走鏟子」幫倒忙

心理系學生虐死貓　玄奘大學說話了

活潑汪待收容所19個月　落寞不迎人了

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

情侶看恐怖片「聽到詭聲」　野獸爬出地下室

法鬥受困大排水溝　安置動物之家

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

領養米克斯看到人就攻擊！　正向訓練矯正後已能與人和平相處

領養米克斯看到人就攻擊！　正向訓練矯正後已能與人和平相處

捷克狼犬想躺沙發卻沒位置　思考3秒直接硬擠坐媽身上

捷克狼犬想躺沙發卻沒位置　思考3秒直接硬擠坐媽身上

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

鸚鵡講髒話先看奴才在不在　學卡痰聲掀網笑：好像我爸

鸚鵡講髒話先看奴才在不在　學卡痰聲掀網笑：好像我爸

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面