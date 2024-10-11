玄奘大學設「樂樂」祈福亭　校方聞虐貓案痛心遺憾：挑戰創校信念

▲玄奘大學在校圖書資訊大樓一樓為毛孩樂樂設置祈福亭，祝毛孩樂樂往生光明喜樂淨土。（圖／玄奘大學提供。）



記者林韋辰／綜合報導

新竹縣香山區的三花貓「樂樂」6日在街邊慘死，脖子還遭襪子緊緊纏繞。經動保團體調查，發現涉案嫌疑人是就讀玄奘大學心理系大四的男學生。玄奘大學11日召開記者會表示，針對這件事情深感痛心，並對受虐小貓表示萬分不捨，也強調張姓同學虐貓是個案。目前校方在圖書資訊大樓1樓為毛孩樂樂設置祈福亭，祝福樂樂能往生光明喜樂淨土。

玄奘大學表示，作為以佛法精神立校之高等學府，成立至今25年，一貫秉持佛陀「護生」精神，積極社會公益，慈憫弱勢生靈。發生此一殘害生靈個案，無異是在挑戰創校信念，校方深感遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玄奘大學於10月11日召開記者會表示，日前所發生張姓同學涉嫌虐貓個案，本校教職員生深感痛心，對於受虐小貓，更是萬分不捨。



玄奘大學臺灣佛教研究中心暨宗教系釋昭慧主任表示，作為貓奴，亦是動保法的起草委員及教育工作者，聽聞此憾事，內心感到矛盾掙扎，第一是憤怒，其次在思考我們到底缺少什麼？本校重視眾生平等，愛護動物的學校，很多地方做的比一般的水準還要高，包括課堂上的生命教育及課後的環境氛圍，都是在疼惜貓狗。

主任釋昭慧也提到，學校一直是動物樂園，包含校園內長期飼養校貓、校犬，澄心湖有鵝鴨群集，同學們自發組成「毛小孩社」，救護貓狗。有的學生視貓犬如家人，帶著毛小孩前來上課，教職員生也都能友善歡迎牠們。

▲師生手寫祝福卡片，期盼樂樂無傷痛回到天堂。



玄奘大學簡紹琦校長表示，校方非常重視此事件，並已積極處置。從事件發生至今，校方已持續關懷學生，召開相關會議，並與公部門保持聯繫，了解事件發生過程。目前此案已由新竹市動保所進行調查，校方將靜待調查結果，方能對涉案學生進行適當的懲處。

▲樂樂脖子被襪子緊緊勒住，慘死在街邊。



▲張姓學生家訪時無明顯異樣，愛媽也協助改善環境，沒想到卻是領養黑名單。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）