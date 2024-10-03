高雄9歲阿金狂風暴雨中「堅強拉屎」　網驚呆：便便沒被吹走！

記者林韋辰／採訪報導

高雄市三民區有一隻9歲黃金獵犬「波妞」屎意堅決，牠豪不畏懼山陀兒颱風的狂風暴雨，堅持在家門口完成「便便大事」。可愛的牠在暴風中挺直腰桿、扎實蹲馬步，順利擠出4坨便便。家人被波妞的頑強行為給笑翻，拿毛小孩沒辦法。

▲波妞淡定在馬路邊大號，而且便便沒有被吹走。（圖／IG「xuan124421」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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從影片中可見，山陀兒颱風強襲高雄，馬路下起豪雨，陣陣強風不停吹來，天氣狀況十分惡劣。只見爸爸牽著牠，波妞則是「一臉嚴肅」，很認真在路邊大號。一旁的姐姐快笑瘋，她說「很可愛！覺得牠很堅持，有努力不懈的精神！哈哈哈，而且風雨無阻。」

▲爸爸事後有清掃現場。



波妞姐姐表示，波妞習慣在自家門口上廁所，事後爸爸也有清掃乾淨。同時也提到，波妞是一隻貪吃又溫馴的狗狗，個性非常黏人，喜歡跟人類互動。

▲波妞堅持到外面上廁所。



姐姐將有趣的小短片分享到《Threads》，網友看完紛紛留言，「真強～風雨中大號，整個馬路都是我的廁所」、「牠大冒險輸了嗎XD」、「在山陀兒颱風中拉三坨兒大便」；很多人也眼尖發現，便便超厲害沒有被吹走，、「便便沒被吹走耶」、「便便好厲害」。

▲波妞黏人也溫馴。