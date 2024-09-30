一整排帥歐告站出來！打破「黑狗不吉利」迷信　飼主讚忠心又聰明

▲一整排的黑狗現身打破迷思，飼主誇獎黑狗忠心又好教。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

為了鼓勵領養黑狗，新北市動保處在10月1日「世界黑狗日」前夕，與台灣動物保護監督聯盟及14位里長，聯合舉辦「為黑狗尋找幸福」活動。此活動旨在推翻民間對黑狗的迷信觀念，並鼓勵民眾認養「黑狗」。新北市農業局長諶錫輝表示，認養黑色米克斯犬的民眾將獲得豐富的大禮包，並感謝里辦公處協助動保處認養出350隻犬貓。

在台灣民間社會有錯誤迷信，把黑狗當做不吉利的象徵，尤其是「踩白襪」（腳底毛髮為白色）的黑狗，認為會為家裡帶來噩耗，因此收容所裡面犬隻數量最多就是黑狗，與民眾有迷思有關，造成不易送養。

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為了改變這種觀念，黑犬軍團團主王尹君現身說法，展示黑狗忠心、可愛及充滿風格迷人的一面。她強調，黑色米克斯犬不僅體態良好、不易生病，且聰明、受教能力強，像「做下、趴下、握手」等基本動作一教就會，是民眾認養的首選犬隻。

▲黑狗體態好，不容易生病。



為了提高黑狗認養率，動保處與14位里長特別推出加碼福利活動。只要在新北市8間公立動物之家認養黑犬，即可獲得「認養大禮包」，包括朱銘美術館設計的金飯碗藝術品、睡床、胸背、飼料、罐頭、用品等豐富贈品。認養者還能享有「寵物白金卡」，動物終身享有免費狂犬病疫苗施打、內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、基礎疫苗施打、醫療檢診及往生免費火化樹葬等多項服務。

台灣動物保護監督聯盟理事長王唯治表示，村里長是最基層第一線工作者，每天要處理之事務非常之多，動保業務可能是他一小部分工作，除非村里長自己關心動物、社區有關心動物的志工或發生動保案件，不然動保業務很難被關注。今天有14位里長參加動保里長座談會，願意集思廣益，構思動保紮根社區行動計畫，對新北市友善動物觀念將大大提升。

▲新北市14位里長在辦公處設置「認養小棧」，共同宣傳認養黑狗的優點。



新北市動保處表示，不管毛寶貝的毛色如何，這些都是牠們獨特的風格。他們期望透過這次活動，讓更多人了解到黑狗的獨特魅力，並希望有更多里長加入，為毛寶貝找到一個幸福的家。