ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

一整排帥歐告站出來！打破「黑狗不吉利」迷信　飼主讚忠心又聰明

▲一整排帥歐告站出來！打破「黑狗不吉利」迷信　飼主讚忠心又聰明（圖／新北市動保處提供） 

▲一整排的黑狗現身打破迷思，飼主誇獎黑狗忠心又好教。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

為了鼓勵領養黑狗，新北市動保處在10月1日「世界黑狗日」前夕，與台灣動物保護監督聯盟及14位里長，聯合舉辦「為黑狗尋找幸福」活動。此活動旨在推翻民間對黑狗的迷信觀念，並鼓勵民眾認養「黑狗」。新北市農業局長諶錫輝表示，認養黑色米克斯犬的民眾將獲得豐富的大禮包，並感謝里辦公處協助動保處認養出350隻犬貓。

在台灣民間社會有錯誤迷信，把黑狗當做不吉利的象徵，尤其是「踩白襪」（腳底毛髮為白色）的黑狗，認為會為家裡帶來噩耗，因此收容所裡面犬隻數量最多就是黑狗，與民眾有迷思有關，造成不易送養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了改變這種觀念，黑犬軍團團主王尹君現身說法，展示黑狗忠心、可愛及充滿風格迷人的一面。她強調，黑色米克斯犬不僅體態良好、不易生病，且聰明、受教能力強，像「做下、趴下、握手」等基本動作一教就會，是民眾認養的首選犬隻。

▲一整排帥歐告站出來！打破「黑狗不吉利」迷信　飼主讚忠心又聰明（圖／新北市動保處提供）

▲黑狗體態好，不容易生病。

為了提高黑狗認養率，動保處與14位里長特別推出加碼福利活動。只要在新北市8間公立動物之家認養黑犬，即可獲得「認養大禮包」，包括朱銘美術館設計的金飯碗藝術品、睡床、胸背、飼料、罐頭、用品等豐富贈品。認養者還能享有「寵物白金卡」，動物終身享有免費狂犬病疫苗施打、內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、基礎疫苗施打、醫療檢診及往生免費火化樹葬等多項服務。

台灣動物保護監督聯盟理事長王唯治表示，村里長是最基層第一線工作者，每天要處理之事務非常之多，動保業務可能是他一小部分工作，除非村里長自己關心動物、社區有關心動物的志工或發生動保案件，不然動保業務很難被關注。今天有14位里長參加動保里長座談會，願意集思廣益，構思動保紮根社區行動計畫，對新北市友善動物觀念將大大提升。

▲一整排帥歐告站出來！打破「黑狗不吉利」迷信　飼主讚忠心又聰明（圖／新北市動保處提供）

▲新北市14位里長在辦公處設置「認養小棧」，共同宣傳認養黑狗的優點。

新北市動保處表示，不管毛寶貝的毛色如何，這些都是牠們獨特的風格。他們期望透過這次活動，讓更多人了解到黑狗的獨特魅力，並希望有更多里長加入，為毛寶貝找到一個幸福的家。

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

►螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

►「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

►步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

►老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

更多精彩影片：

關鍵字： 黑狗認養新北市迷信里長

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了

東森寵物攜手慈愛動物醫院！推白金會員優惠　享免費疫苗急診優惠

「像恐龍一樣勇敢」動保員葉黃昌克服身體障礙　救援超多貓狗動物

瑪爾濟斯洗完澡「頭頂炸裂」變白色刺蝟　媽媽笑噴揭原因！

「遊客餵香蕉給猩猩」意外丟進水池　牠瞬間無言「拍拍手」超嘲諷

「維維～趕快開門」三花貓想出籠命令人類小哥　超清楚咬字嚇呆媽

打開玉米罐！瞬間被「5貓狗包圍」露可憐眼神　媽尷尬：誤會大了

大雨球場變游泳池！柴柴開心「滑水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

去浴室洗手被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫現在變奴才　

大雨球場變游泳池！柴柴開心「滑水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

大雨球場變游泳池！柴柴開心「划水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽

「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了

樓下施工太大聲！　鄰居貓氣到「變狐獴」怒瞪投訴：是在吵X小？

獲救鵝黏著好心人睡覺。

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

貓奴翻來翻去難入眠　 小貓跳上床「踏踏安撫」抱著一起入睡

一整排帥歐告站出來！打破「黑狗不吉利」迷信　飼主讚忠心又聰明

斑龜清創完找醫生姊姊討抱　奴才曝：牠討厭男醫生都噴尿攻擊

惡霸犬睡夢中「吹狗螺11秒」中氣超足　媽嚇到笑曝夢境內容

為了有經濟能力養貓　6歲男童開公司「當專業鏟屎官」賺錢圓夢

帶毛孩逛百貨公司！橘貓前肢「慘捲手扶梯」恐殘疾　網轟飼主無腦

小食蟻獸爸爸「妻兒扛背上」逛街爬岩石　網友讚「好男人」

去浴室洗手被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫現在變奴才　

獨 ∕ 直擊台灣最小的蛇！「盲蛇」常被誤認為蚯蚓

迷你動物住錶帶洞裡跟他對看7小時　當天搬進「華麗豪宅」

吳卓源陷小三風波半年　「流言蜚語、惡意發言都吞下」曝心聲謝粉絲

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

山陀兒路徑激似「恐怖賽洛瑪」！風雨更強恐成首個登陸高雄強颱

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

球王辛納禁藥風波延燒！WADA要求禁賽　小蠻牛送暖：懂他的煎熬

聯發科攜手小金雞達發　拿下歐洲一線電信業者Wi-Fi 7訂單

半導體廠電價拍板上調14%　聯電：成本增加「影響待進一步評估」

颱風山陀兒強襲「末日場景」曝光　好市多3層貨櫃蔬菜全被掃光

交通異動懶人包！台鐵明午前南迴線、北迴線、花東線停駛一次看

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤！下秒門爆掉受困　當場悲劇了

寵物動物熱門新聞

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

球場變泳池！柴開心滑水背部黑掉

6歲童當「專業鏟屎官」賺錢　圓夢養貓

帶毛孩逛百貨公司！橘貓前肢「慘捲手扶梯」恐殘疾

比特犬咬死人遭監禁1072天　竹縣回應

換百鈔被問碎片呢　精闢5字銀行員笑出

百人上街求看貓　居民窗前「曬貓」

獨 ∕ 直擊台灣最小的蛇！「盲蛇」常被誤認為蚯蚓

穿靴軟軟溫溫的　撈出生氣小動物

小食蟻獸爸爸「妻兒扛背上」逛街

貓奴難入眠　小貓踏踏安撫一起睡著

被選中！帶1汪狗去露營帶3隻回家

幫2貓洗澡　駝背毛雞腿爆氣整天

惡霸犬睡夢中吹狗螺11秒　中氣足

讀者迴響

熱門新聞

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

球場變泳池！柴開心滑水背部黑掉

6歲童當「專業鏟屎官」賺錢　圓夢養貓

帶毛孩逛百貨公司！橘貓前肢「慘捲手扶梯」恐殘疾

比特犬咬死人遭監禁1072天　竹縣回應

換百鈔被問碎片呢　精闢5字銀行員笑出

百人上街求看貓　居民窗前「曬貓」

獨 ∕ 直擊台灣最小的蛇！「盲蛇」常被誤認為蚯蚓

穿靴軟軟溫溫的　撈出生氣小動物

小食蟻獸爸爸「妻兒扛背上」逛街

貓奴難入眠　小貓踏踏安撫一起睡著

被選中！帶1汪狗去露營帶3隻回家

幫2貓洗澡　駝背毛雞腿爆氣整天

惡霸犬睡夢中吹狗螺11秒　中氣足

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

熱門寵物影片

更多
大雨球場變游泳池！柴柴開心「划水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

大雨球場變游泳池！柴柴開心「划水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽

「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽

「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了

「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面