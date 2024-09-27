瑪爾濟斯洗完澡「頭頂炸裂」變白色刺蝟　媽媽笑噴揭原因！

▲妮妮洗完澡大靜電，整個頭毛炸裂。（圖／粉專「瑪爾濟斯 神偷妮妮生活日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

寵物粉專「瑪爾濟斯神偷妮妮生活日常」時常分享狗狗「妮妮」的生活故事。這天媽媽分享一段逗趣小短片，原來妮妮洗完澡後，頭毛因靜電而變得扁扁刺刺的，整個模樣就像是一隻小刺蝟。這種獨特的形象讓人嚇一跳，妮妮的爸爸也忍不住開玩笑說「牠就是刺蝟」。

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▲妮妮變身刺蝟。



從畫面中可見，妮妮好不容易完成洗澡任務，趴在洗衣籃裡面吹風休息。只見牠「頭頂炸裂」，毛髮變成尖尖的一搓又一搓。可愛的是，牠還擺著一張臭臭臉，搭配造型宛如「怒髮衝冠」。

▲可愛的妮妮。



主人也透露，最近妮妮的個性有些慵懶，每天都「愛睏臉」。同時家裡還有小朋友，貼心的妮妮都會陪著孩子玩耍，一起看電視、一起睡覺，是小孩的最佳夥伴。許多網友看完妮妮頭髮炸毛的短片，紛紛留言笑說，「瑪爾濟斯毛髮～都很容易靜電」、「好可愛的刺蝟寶寶」、「這是女人化妝前啦XD」、「變成刺蝟了」。

▲妮妮最近很愛睡。

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