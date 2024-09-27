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「維維～趕快開門」三花貓想出籠命令人類小哥　超清楚咬字嚇呆媽

記者林韋辰／採訪報導

貓貓成精了！新竹市飼主古小姐飼養3隻可愛的三花貓，這天媽媽在上班，心血來潮開監視器想看毛孩在幹嘛，沒想到驚見爆笑一幕。原來7個月大的貓咪「妮妮」好聰明，竟然在籠子裡大喊哥哥名字，說著「維維～趕快～開門」。超清楚的咬字發音讓媽媽嚇一跳，驚呆毛孩國語說得如此標準。

▲「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

透過監視器畫面中可見，妮妮本來跟同伴一起在貓籠睡覺，這時候妮妮忽然起身，並叫起就讀小學五年的哥哥名字「維維」。只見妮妮越喊越激動，開始大叫「維維～」、「哈囉？」，接著說「趕快～～開門」。由於哥哥根本不在家，因此妮妮怎麼叫，哥哥也始終聽不見。

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▲「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽被妮妮脫口說中文的行為給笑翻，「無意間發現妮妮竟然在碎碎念，仔細聽覺得好神奇啊～貓咪有靈性！」；同時也提到，平常出門上班上課會將貓貓關籠，只有在休息時間才會放出來，讓牠們自由活動。

▲「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妮妮喜歡命令哥哥。（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽進一步描述，妮妮的個性很傲嬌，總是覺得自己是家裡的老大，而且非常貪吃。儘管如此，妮妮與哥哥相處得非常好，維維也很喜歡牠。另外兩隻同齡貓對妮妮也很好，時常讓著牠。媽媽也分享，這3隻小貓都是同一隻流浪貓媽所生，因為看牠們流浪很可憐，因此心軟全收編。

▲「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妮妮是家中小老大。

▲「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3隻貓貓是同胎手足，一次被認養。

▲「維維～趕快開門」三花貓想出來玩命令人類哥　超清楚咬字嚇呆媽（圖／網友晞晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥是盡責的小奴才，會照顧3隻貓公主。

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關鍵字： 貓咪新竹市監視器可愛笑翻

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