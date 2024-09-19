鸚鵡翹家被安置！吃飽喝足開始閉眼睡覺　見主人與母鳥來接笑了

▲鸚鵡翹家出去玩，不小心走失了，好在腳上有電話號碼平安回家。（圖／新北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日接獲中和區一名民眾通報，一隻親人的綠色鸚鵡飛入家中。該民眾注意到鸚鵡腳上有腳環和電話號碼，於是將鸚鵡交給動保處安置並尋找主人。動保處透過腳環上的號碼，成功聯繫到焦急的飼主，飼主感動地與心愛鳥兒團圓。

鸚鵡的主人李先生表示，他飼養2隻折衷鸚鵡，一公一母，兩鳥總是相互依偎在一起。那天打開窗戶曬棉被時，公鳥「壯壯」趁自己不注意，乘機飛走了。他說，幸好鸚鵡腳上有雙環，加上好心民眾的協助，才讓「壯壯」的逃亡生活得以結束。

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▲腳環就如同寵物鳥的身分證。



動保處表示，「壯壯」被送到動保處時，顯得十分飢餓。動保員立即為牠準備了鸚鵡飼料和鮮食，只見壯壯吃得津津有味，吃飽後開始閉目休息。還好牠的腳上號碼環及電話環都具備，很快就連繫上飼主。

飼主接到通知後，立刻帶著「壯壯」的同伴老婆前來認親。他表示，壯壯不在的時候，另一隻鸚鵡茶不思、飯不想，心情十分抑鬱。在動保處的協助下，一人兩鳥終於團聚，飼主對此表示十分感激。

▲鸚鵡高智商會自己開鎖，飼主一定要特別注意。



動保員溫子涵表示，折衷鸚鵡是中大型鸚鵡中相較安靜的鳥種，外型及性情上公鳥與母鳥有著極大差異，公鳥嘴喙呈橘色，整體為亮綠色，性情穩定好奇心重；母鳥嘴喙為黑色，整體呈鮮紅色，性情較兇悍。折衷鸚鵡的消化道，比其他鸚鵡來得長，需要補充大量纖維質，飲食上需準備更多樣化的蔬菜水果等鮮食，才能讓鸚鵡活得健康。

▲折衷母鳥大致上為紅色。



▲折衷鸚鵡公鳥外觀上具有亮麗的鮮綠色。

新北市動保處表示，今年至8月為止，寵物鳥走失案件已達73件。呼籲民眾為寵物鳥配戴有編號或電話號碼的腳環，並建議在帶寵物鳥外出時，將鳥放在外出籠中，以防止驚嚇導致飛失。同時也強調，一旦寵物鳥飛入野外，生存機率將大幅下降。如有民眾發現迷途或受傷的寵物鳥，可撥打動保處的專線，將有專人協助處理。

▲吸蜜鸚鵡：記得幫我們掛上身分證喔！