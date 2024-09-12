百名員工「親手栽種200珠植物」綠化環境　營造野生動物綠色廊道

▲參加活動的200多名員工在動物園的坡地，親手種植九芎及紅楠等樹苗約計200株。（圖／台北市立動物園提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

台北市立動物園12日上午與10間B型企業於園區，共同舉辦植樹認養活動，200多名企業員工親手種植了約200株九芎及紅楠等樹苗，為動物園營造一片新的綠色廊道，並為野生動物提供更多棲息及移動的空間。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，這次的植樹認養活動是延續今年3月植樹節的活動，並結合動物園建園110周年的園慶精神「Devoting to Rewilding」，希望能為野生動物保留及擴增棲息環境，實踐「讓野性再現」的目標。她也提到，「淨零永續園區」是動物園的願景及目標，今年在公私協力下，結合企業力量來實踐綠色淨零碳排的環境行動承諾。

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▲12日種植九芎與紅楠，後續也規畫於鄰近貓纜動物園南站的生態池周遭種植風箱樹、穗花棋盤腳、及武威山烏皮茶等等。



動物園表示，活動當天，動物園大門內廣場設有「誰是固碳王」、「樹木碳測師」及「淨零行動」等活動關卡，讓企業員工在爭取佳績的同時，培養減碳觀念，思考如何從生活做起減碳行動。此外，動物園還設置了手作DIY 苔球攤位，開放一般民眾參加，讓大家能將綠意生活帶回家。

▲一起守護野生動物。



諶亦聰園長最後感謝關注環境議題的企業加入淨零碳排行列，並誠摯邀請企業及民眾前來參加10月26日的園慶活動，一同「立足臺北‧放眼國際」，用更寬廣的視野守護美麗地球的每一寸土地。