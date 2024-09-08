9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長

▲台北市陪伴犬協會理事長帶12隻狗狗進行禮貌教育。（圖／新北市動物保護處提供）



記者林韋辰／綜合報導

9月9日專屬於台灣的狗狗節又到了！新北市動保處於今（8日）在板橋區府中廣場行人徒步區，舉辦以狗狗為主題的「浪愛新生，浪犬變家犬」認養活動，慶祝台灣狗狗節。活動現場民眾可以認養犬貓，並為家中的毛寶貝施打疫苗。動保處還特別邀請「台北市陪伴犬協會」到場講習，教導飼主正確的飼養方式和動物行為學，幫助矯正毛寶貝的行為，讓大家都能成為最棒的毛爸媽。

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▲台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮教學犬隻問題。



新北市動保處表示，許多飼主趁著這個機會，帶著之前認養的毛寶貝回娘家，與其他寵物互動，並且有不少飼主帶著自家的毛寶貝參加了訓犬師的講習。訓犬師呼籲飼主務必為毛寶貝提供安全且可躲藏的空間，並定期巡視飼養設施及周圍環境，保持生活區域的清潔和飲食衛生，防止臭味、寄生蟲滋生、積水和潮濕等問題的發生。

演講也包括如何建立適當的位階關係，掌握獎勵、誘導、懲罰的技巧，以及與陌生犬隻互動的方式。最後訓犬師教導了進階的行為訓練技巧，以確保毛寶貝的健康與安全。動保處表示，活動從早上10點持續到下午3點，吸引了大批人潮，現場熱鬧非凡。

▲活動現場免費施打狂犬病疫苗。



台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮表示，狗狗進入人類家庭後，需要時間來互相了解和溝通。我們需要用心去愛牠們，花時間陪伴，讓牠們感受到我們的愛意，逐漸建立起對我們的信任與依賴。他也提到，狗狗的陪伴只有短短十幾年，但在這段時間裡，毛小孩帶給我們的愛與安慰是無可替代的，牠們用無言的忠誠和深情，陪伴飼主度過生活中的每一個高低起伏，成為我們生命中最珍貴的存在。

▲志工帶領狗狗與民眾互動。



新北市動保處表示，新北市共有8所公立動物之家，收容著許多可愛的毛寶貝，歡迎有意認養毛寶貝的民眾可至動保處官網尋找心儀的毛寶貝，或直接前往動物之家互動及挑選。如果無法飼養，也歡迎加入志工行列，與毛寶貝享有零距離接觸。

▲一起歡慶9／9台灣狗狗節。