ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長

▲9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長（圖／新北市動物保護處提供） 

▲台北市陪伴犬協會理事長帶12隻狗狗進行禮貌教育。（圖／新北市動物保護處提供）

記者林韋辰／綜合報導

9月9日專屬於台灣的狗狗節又到了！新北市動保處於今（8日）在板橋區府中廣場行人徒步區，舉辦以狗狗為主題的「浪愛新生，浪犬變家犬」認養活動，慶祝台灣狗狗節。活動現場民眾可以認養犬貓，並為家中的毛寶貝施打疫苗。動保處還特別邀請「台北市陪伴犬協會」到場講習，教導飼主正確的飼養方式和動物行為學，幫助矯正毛寶貝的行為，讓大家都能成為最棒的毛爸媽。

▲9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長（圖／新北市動物保護處提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮教學犬隻問題。

新北市動保處表示，許多飼主趁著這個機會，帶著之前認養的毛寶貝回娘家，與其他寵物互動，並且有不少飼主帶著自家的毛寶貝參加了訓犬師的講習。訓犬師呼籲飼主務必為毛寶貝提供安全且可躲藏的空間，並定期巡視飼養設施及周圍環境，保持生活區域的清潔和飲食衛生，防止臭味、寄生蟲滋生、積水和潮濕等問題的發生。

演講也包括如何建立適當的位階關係，掌握獎勵、誘導、懲罰的技巧，以及與陌生犬隻互動的方式。最後訓犬師教導了進階的行為訓練技巧，以確保毛寶貝的健康與安全。動保處表示，活動從早上10點持續到下午3點，吸引了大批人潮，現場熱鬧非凡。

▲9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長（圖／新北市動物保護處提供）

▲活動現場免費施打狂犬病疫苗。

台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮表示，狗狗進入人類家庭後，需要時間來互相了解和溝通。我們需要用心去愛牠們，花時間陪伴，讓牠們感受到我們的愛意，逐漸建立起對我們的信任與依賴。他也提到，狗狗的陪伴只有短短十幾年，但在這段時間裡，毛小孩帶給我們的愛與安慰是無可替代的，牠們用無言的忠誠和深情，陪伴飼主度過生活中的每一個高低起伏，成為我們生命中最珍貴的存在。

▲9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長（圖／新北市動物保護處提供）

▲志工帶領狗狗與民眾互動。

新北市動保處表示，新北市共有8所公立動物之家，收容著許多可愛的毛寶貝，歡迎有意認養毛寶貝的民眾可至動保處官網尋找心儀的毛寶貝，或直接前往動物之家互動及挑選。如果無法飼養，也歡迎加入志工行列，與毛寶貝享有零距離接觸。

▲9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長（圖／新北市動物保護處提供）

▲一起歡慶9／9台灣狗狗節。

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

►步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

►老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

►市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

►肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　牠眼神死放棄掙扎：暑假還有幾天？

更多精彩影片：

關鍵字： 認養活動飼養方式位階關係陪伴犬台灣狗狗節9月9日認養領養

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲

動物園最後1隻！24歲美洲野牛「角娃」平靜離世　生前最怕打針

「只能等死！」輸液斷貨澎湖貓阿姨淚崩求救　動團跨海幫腎病毛孩

大蛇對決！緬甸蟒「張嘴吞噬網紋蟒」飽到喉嚨變胖　2小時嗑大餐

認養網站添小故事！助攻新北8收容所　「小豬鼻」黃狗幸運找到家

東森寵物攜手希爾思「捐6000公斤飼料」　幫收容所流浪動物加菜！

好特別！新中橫公路現蹤「灰白毛獼猴」 　頂時髦披肩過馬路

星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

法鬥眼球長出「整片詭異毛髮」　確診罕見疾病！手術後變美找到家

「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

阿嬤一聽孫女說想看貓　綁架乳牛貓到監視器前

夜晚巧遇白鼻心媽媽帶3寶　牠叼1孩散步「2小跟屁蟲緊追」

抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲

家裡忙裝潢柴翻肚躺地　化身「一坨路霸」爸無奈

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

家裡忙裝潢「一坨肥路霸」翻肚倒客廳睡翻　爸無奈：大家都繞過牠

小貓清晨超盧

狗狗在路中間抓癢

9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長

10坪養近20隻毛孩！住外出籠、沒冷氣　「有價認養」狗場真面目曝

可卡犬要搭飛機移民「怕再被丟掉」　想起前飼主約定：被騙心好痛

黏人喵星人清晨「撞奴才撒嬌」　狂蹭叫不醒直接踩膀胱

黃狗路霸躺路中間「沉浸抓癢」　網覺得眼熟「是嘎抓之舞」

購物中心旁大樹上「卡一坨毛毛的」　竟是熊熊嚇到不敢動

代表台灣揚威國際！世界俱樂部龍舟錦標賽　花蓮隊勇奪1金1銅

一件式洋裝5種風格提案！省心又時尚　不再煩惱如何搭配

玉管處推「天地漫遊—塔塔加觀星」活動　今晚8時開放線上報名

快訊／楊博軒、胡綾芳奪台北公開賽混雙亞軍　無冠喊話更進步穩定

賈永婕當101董事長首週「認1問題道歉」！曝工作週記：會勇於承擔

超商員工煮咖啡堅持「1動作」！8千網友讚爆：要珍惜稀有店員

女友3台手機「他懷疑被綠了」　真相傻眼！內行認證：能吃免費的

驚險！醋夫不滿妻兒被載走　持棍破窗遭拖行200米摔倒送醫

《刀劍神域》最新主機遊戲舉行公測　20人同玩「結衣、死槍」參戰

鄭宗哲雙安2打點+盜壘　鄧愷威5局好投奪勝

寵物動物熱門新聞

怕貓跑出去！他貼心畫爆笑3步驟

遇藍色雨傘節讚漂亮！真實身超毒

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

孫女想看貓　阿嬤抱阿甘揮手掰掰

男海中遭3座頭鯨包圍　甩尾拋飛畫面曝

「鄰居的柯基樹長得真好！」網笑噴

阿公抱貓孫甜蜜互看　她原地失寵

萌寵經濟崛起　東森寵物種子教師職業講座抓商機

小奴才第一天幼兒園　最不捨貓咪

奶貓頭頂硬硬！剃毛驚見可怕傷口

可卡要搭飛機移民「怕再被丟掉」

買全罩狗窩回家！柴柴自創奇葩睡法

10坪養近20隻毛孩！「有價認養」狗場真面目曝

奴才一忙　黏人「大丹牛」：哞～

讀者迴響

熱門新聞

怕貓跑出去！他貼心畫爆笑3步驟

遇藍色雨傘節讚漂亮！真實身超毒

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

孫女想看貓　阿嬤抱阿甘揮手掰掰

男海中遭3座頭鯨包圍　甩尾拋飛畫面曝

「鄰居的柯基樹長得真好！」網笑噴

阿公抱貓孫甜蜜互看　她原地失寵

萌寵經濟崛起　東森寵物種子教師職業講座抓商機

小奴才第一天幼兒園　最不捨貓咪

奶貓頭頂硬硬！剃毛驚見可怕傷口

可卡要搭飛機移民「怕再被丟掉」

買全罩狗窩回家！柴柴自創奇葩睡法

10坪養近20隻毛孩！「有價認養」狗場真面目曝

奴才一忙　黏人「大丹牛」：哞～

抓寶可夢巧遇白鼻心媽媽帶3寶

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

阿嬤一聽孫女說想看貓　綁架乳牛貓到監視器前

阿嬤一聽孫女說想看貓　綁架乳牛貓到監視器前

夜晚巧遇白鼻心媽媽帶3寶　牠叼1孩散步「2小跟屁蟲緊追」

夜晚巧遇白鼻心媽媽帶3寶　牠叼1孩散步「2小跟屁蟲緊追」

抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲

抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲

家裡忙裝潢柴翻肚躺地　化身「一坨路霸」爸無奈

家裡忙裝潢柴翻肚躺地　化身「一坨路霸」爸無奈

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面