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抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲

記者林韋辰／採訪報導

一家人一定要平平安安！宜蘭網友游先生4日下班抓寶可夢的時候，驚喜地遇見真實版的「寶可夢」。原來他在等打卡時，抬頭一看，驚見4隻白鼻心出現在眼前。可愛的是，白鼻心媽媽一打3，並用嘴巴叼著年紀最小的寶寶在夜間奔跑，另外2隻小小跟屁蟲追在後頭。如此珍貴的畫面立刻引發網友關注，大家被白鼻心一家人的模樣萌到不行。

▲抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲（圖／網友游先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白鼻心媽媽帶著3隻寶寶。（圖／網友游先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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從影片中可見，4隻神秘小動物忽然出現在馬路邊。只見白鼻心媽媽熟練地咬起寶寶，看了鏡頭幾秒後，趕緊匆忙跑走。兩隻小朋友看到媽媽離開，也趕緊跟在後頭，並一起跑進酒廠外的草叢中消失。游先生第一次目睹白鼻心很興奮，直呼「抓寶可夢，然後遇到真的寶可夢。」

▲抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲（圖／網友游先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲1隻用抱的，2隻自己走路，真是辛苦白鼻心媽媽了。

游先生表示，「我當下心情就是，這是什麼動物呀（一時想不起來）？就覺得也太可愛了吧，哈哈哈。」；同時他將巧遇的過程錄影下來，並回報至臉書社團「城市狸貓回報網（City Civet Reports）」。網友看完這則小短片，紛紛在底下留言，「一隻用抱的，兩隻會自己走路，媽咪辛苦了」、「啊啊啊啊～太可愛啦啦（捂心臟）」、「太可愛了，希望平安生活！」、「太讚了吧」、「好可愛，希望牠們都能夠平安健康長大」、「好可愛喔喔喔喔喔」、「狸貓宅急便」；不少網友擔心牠們遭遇流浪狗攻擊，期盼媽媽跟小孩都能平安。

▲抓寶可夢巧遇「白鼻心媽媽帶3寶」　夜晚抱孩散步！後面跟2小屁蟲（圖／網友游先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲希望白鼻心一家人平安。

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關鍵字： 宜蘭寶可夢白鼻心野生動物

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