法鬥眼球長出「整片詭異毛髮」　確診罕見疾病！手術後變美找到家

▲麵麵是一隻溫馴的乖孩子。（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市中和動物之家日前收容一隻走失的法國鬥牛犬「麵麵」，牠的左邊眼睛長出「一片詭異毛髮」，而且毛色跟身上一模一樣。經過獸醫師檢查，確診為角膜皮樣瘤（corneal dermoid tumor），是一種罕見的眼科疾病，這種病會在動物的角膜或結膜上形成一層含有皮膚和毛髮的組織。經過成功的眼科手術，「麵麵」恢復了漂亮的眼睛，並順利找到了認養家庭。

「麵麵」是一隻個性溫順的年輕法國鬥牛犬，因為走失，被民眾拾獲後送至中和動物之家。獸醫師黃繼霆發現牠的左眼眼白與角膜邊緣長出毛髮，確診為角膜皮樣瘤。在眼科獸醫師張佑安的協助下，「麵麵」進行了切除手術，並進行第三眼瞼瓣手術以促進角膜癒合。

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▲麵麵的眼睛竟然長出毛髮。



獸醫指出，角膜皮樣瘤是一種罕見的先天性眼科疾病，可能與胚胎發育過程中的異常有關。這種良性腫瘤屬於異位性組織病變，可能會引起眼睛的刺激、流淚、異物感等不適，如果腫塊位於視軸上，可能會影響視力，手術切除是主要的治療方法。

▲眼科獸醫師幫麵麵進行手術治療。



新北市動保處表示，新北市是一個友善動物的城市，動保處各動物之家獸醫師致力為傷病動物提供細心治療和照顧，使許多生病、受傷的犬貓們都能獲得完善的醫療照顧和最佳的動物福利。動保處呼籲大家支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物。

▲麵麵恢復了漂亮的眼睛，也幸運找到新家。