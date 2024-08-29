罕見南蛇身穿「夢幻金色衣」超絕美　他幸運目擊：最長可到2公尺

▲小南蛇白化變異，全身閃著金黃色光芒。（圖／網友賴志明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

閃亮亮現身！喜歡拍生態的攝影好手賴志明日前在新北市三芝區幸運遇到一隻「變異白化」南蛇，可愛的南蛇年紀小，並且身穿超夢幻的「金黃色」大衣，閃著刺眼的鱗片，悠哉經過草叢。賴志明馬上將幼蛇高貴又霸氣的姿態拍下，直呼自己實在太幸運了。

從照片中可見，南蛇幼蛇稍稍捲曲趴在地上，只見牠的底部呈現白色，背部則是不規則的金黃橫紋，眼睛則呈現深棕色。賴志明受訪時表示，自己很久沒有這樣的好運氣，能夠遇到這樣的生物，他感到十分興奮。

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賴志明表示，台灣南蛇是台灣的一種大型蛇類，全身長度最長可達200多公分。這種蛇在台灣的分佈範圍相當廣泛，幾乎全台灣的中低海拔地區都可以看到牠們的蹤影。

賴志明也說，如果在野外遇到蛇，除非能保持一定的距離，否則最好就在當下觀看就好，因為如果太靠近，蛇可能會立刻消失不見。這是因為蛇類在感覺到威脅時，會選擇迅速逃離，也提醒大家不隨意打擾、騷擾野生動物。

賴志明將罕見黃金南蛇的照片分享到臉書，立刻吸引許多人來留言按讚，網友看完驚訝表示，「阿南

」、「南蛇的色違版嗎？」、「小南色違欸！」、「好美啊」、「敬佩的前輩，變異也能看得出來！

我都只以為是別品種的蛇」、「美美美～好愛」。