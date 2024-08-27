日月潭巧遇帥柴柴！戴墨鏡坐專車兜風　路人眼尖1亮點：狗生幸福

▲主人非常用心，打造專屬車廂載柴柴兜風。（圖／網友Bart Pan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

好幸福的毛孩！南投網友Bart Pan在日月潭巧遇一隻超帥氣的柴犬，這隻柴柴不僅戴著霸氣護目鏡，還坐在主人專門打造的車廂中兜風。其中更讓Bart Pan眼睛為之一亮的是，這台快樂專車還配有「專屬空調」，可見主人對待寵物十分用心。

柴犬的飼主為了保證牠的安全，特別打造了這個安全車廂，上面還特別用名字標註「Nini狗生幸福」。從照片中可見，乖巧的柴柴舒服坐在車廂內，臉上露出洋溢的開心神情，讓人感受到牠滿滿的喜悅。Bart Pan表示，遇到了超酷的柴騎士，「真的是～幸福狗生啊」。

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▲酷炫柴犬。



目擊者Bart Pan透露，當時飼主把車停在超商前，下車買東西，自己的眼神完全被柴柴酷炫的設備給迷住。「我覺得很酷～就讓騎士讓我拍照！（柴柴）很乖，不過騎士買了東西就走了，也來不及（與他）聊聊。」

▲柴犬：掰掰～我要去兜風囉！



Bart Pan將有趣的照片分享到臉書社團，網友看完紛紛留言，「好酷」，同時也有不少人認出他們，「這是一位狗友哥哥做的，巧手在屏東」、「有好幾台欸，還有這台，照片是他自己粉專的」。