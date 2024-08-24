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飼主習慣放養！害「11歲狗狗」遭車輾全身血 　駕駛肇逃被罰3萬

▲▼狗,寵物,挖土,玩沙。（示意圖／達志影像）

▲飼主不應該放任寵物在外面趴趴走。（示意圖／達志影像）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近期接獲大量通報，指出飼主未繫繩寵物或將寵物放養在外，導致寵物受傷或死亡的案例多達1274件。最近板橋區一名飼主也是讓11歲狗狗獨自外出放風，結果慘遭車輾全身血。動保處強調，主人應負起責任，攜寵物外出時必須繫繩，以保護毛孩及用路人的安全，也避免牠們在外頭發生意外、大量繁殖、追人追車導致車禍，甚至可能因獵捕野生生物導致破壞生態。

▲飼主習慣放養！害「11歲狗狗」遭車輾全身血 　駕駛肇逃被罰3萬（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲帶狗狗出去玩，一定要繫好牽繩，就算幫牠拍照也是。

新北市動保處指出，板橋區黃小姐因貪圖方便，將家中鐵門敞開讓11歲寵物犬自由進出，結果寵物犬在外遊蕩被車輾傷。肇事司機胡先生因未儘速將傷亡動物送醫治療，違反動物保護自治條例，被處新台幣3萬元罰緩，並支付民事責任調解新台幣1萬元整。黃小姐因未有七歲以上之人陪同寵物出入公共場所，且未依規定給予寵物每年應施打狂犬疫苗，違反動物保護法及動物傳染病防制條例，被處新台幣3萬3000元罰鍰及接受3小時動物保護講習課程。

▲飼主習慣放養！害「11歲狗狗」遭車輾全身血 　駕駛肇逃被罰3萬（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主平常習慣讓狗狗自己出去放風，沒想到發生了意外。

毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁指出，根據《動物保護法》第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同，違者將被處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。吳醫師呼籲飼主應遵守法律規定，不可讓寵物在外遊蕩，必須要陪同在旁，保護安全之外，也避免放養造成流浪動物數量增加。

▲飼主習慣放養！害「11歲狗狗」遭車輾全身血 　駕駛肇逃被罰3萬（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲選擇一條合適的牽繩，讓出門散步變安全。

新北市動保處表示，飼主常因貪圖方便或一時疏忽，使寵物於路上突然竄出，導致車輛急煞或追撞造成車禍。此舉不僅違反動保法及新北動物保護自治條例，也違反道路交通安全處罰條例，一旦發生人員或寵物傷亡，還可能面臨刑事及民事官司。因此，動保處呼籲飼主們帶寵物出門一定要繫繩或是使用箱籠，避免觸法及造成人和寵物的危險，共同創造動物友善的新北市。

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關鍵字： 新北市動物保護處寵物飼主繫繩責任放養車禍

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