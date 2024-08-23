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又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

▲又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲拉帝：拍攝者怎麼沒不救～（圖／飼主shuzhenchang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

又有一位暑假受害者！桃園市楊梅區有一隻可愛的8歲橘貓「拉帝」，這天牠陪1歲妹妹玩玩具，結果玩一玩，妹妹突然玩累了，直接往牠身上倒去，硬把對方「當成肉肉枕頭」睡。媽媽看到這個畫面笑出來，也觀察到「拉帝」的眼神無奈，露出生無可戀的表情。

從照片中可見，妹妹睡得好安穩，安心地靠在拉帝身上。只見拉帝全程不敢亂動，僅露出一對慌張的小眼睛，宛如在說「你到底......什麼時候才會去上課！」；媽媽表示，「拉帝有事沒事就會躺在貓咪身上，也會把牠當玩伴，會摸摸牠、拍拍牠。」

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▲又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉帝生無可戀了。

至於橘貓哥哥拉帝的脾氣非常好，但有時候還是會受不了小女孩的騷擾。媽媽笑說，當小女孩不注意的時候，拉帝會趁機偷偷跑掉，似乎也需要一點自己的空間。同時家裡還有另外一隻母貓，名字叫做「瑪莎」，個性獨立已結紮，喜歡跟人類撒嬌，這兩隻貓的名字合在一起就是「瑪莎拉帝」。

▲又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩貓組合在一起變成「瑪莎拉蒂」。

▲又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻貓貓都很親人。

媽媽在臉書社團分享女兒與愛貓溫暖的互動，讓人看到小孩與毛孩之間的深厚情感。網友看完翻紛紛留言笑說，「貓：媽～拍攝者不救哦」、「鬼月啊，是小鬼的天下」、「貓：養那麽大了，還沒有人收養！唉！怎麼辦！」、「好幸福喔」、「覺得呼吸窘迫」、「好喜歡這顆枕頭」、「再忍忍……可以倒數了」、「小妹妹背影好可愛」。

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關鍵字： 寵物橘貓暑假趣事家庭

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