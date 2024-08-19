「愛貓天使」馬凱杰樹葬燕巢公墓　善心人士辦公祭感念為浪浪付出

▲「愛貓天使」馬凱杰告別式圓滿結束，將樹葬在高雄燕巢公墓。（圖／翻攝自Facebook／台灣根與芽關懷照護協會）



記者林韋辰／綜合報導

「愛貓天使」英國籍馬凱杰把人生最美好的30年，全部奉獻給台灣流浪貓，也將這份愛心傳達給社會。馬凱杰先生安息告別式已在18日完美圓滿，他對動保的貢獻，獲得了「愛貓天使」的美譽。由於馬凱杰晚年沒有家人在身邊，因此地方善心人士特別為他舉辦莊嚴的儀式，感念他默默的付出，馬爺爺也將樹葬長眠於燕巢公墓。

「台灣根與芽關懷照護協會」18日在粉專發布消息，盼望馬爺爺在天堂與喵星人一起幸福、快樂、美滿。馬凱杰晚年獨居、沒有家人相伴，因此台灣根與芽關懷照護協會集結社會資源，讓這場告別式的舉辦，得到了多方的協助與支持，包括包括議員們、高雄揪出遊、圓心慈善會、冠禕生命禮儀和緣恩生命禮儀等，大家為告別式提供幫助，共同為這位愛貓天使送上最後的祝福。

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▲馬爺爺花光積蓄照顧上百隻流浪貓。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）



馬凱杰先生的告別式已經圓滿結束，他的骨灰被安葬在燕巢公墓，以此樹葬的方式，讓他能永遠與台灣這片土地緊緊相連。至於馬爺爺民國73年來台灣，一直以來從事教育工作，將心力栽培學生，同時也照顧200多隻流浪貓，將溫暖與愛心傳遞到那些無家可歸的浪浪身上。