防守非洲豬瘟「消毒畜禽防疫車」是關鍵　動保處嚴查最高罰15萬

▲外部車體清潔消毒。（圖／新北市動物保護處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動物保護防疫處為了降低動物傳染病在畜牧場與屠宰場間的傳播，今年已對肉品市場進出車輛進行了5763次的清洗消毒，並加強對家禽屠宰場運禽車覆網情形的稽查。對於未依規定進行清洗消毒及覆網的他縣市運輸業者，將依「動物傳染病防治條例」移請所在縣市防疫機關查處。今年已稽查移送查處運豬車輛3件，運禽車輛業者14件。

國際非洲豬瘟疫情嚴峻，我國正邁向傳統豬瘟清除關鍵階段，禽流感夏季防疫亦應嚴守把關。新北動保處表示，依照動植物防疫檢疫署防疫指示，近期與防檢署基隆分署於加強肉品市場、家禽屠宰場稽查力道，嚴格把關進出屠宰場運輸車輛防疫情形。

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▲業者填具「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒紀錄表」才可過關駛離場區。



動保處指出，動物運輸業者應遵守動物傳染病防治條例相關規定，運禽車業者應落實覆網、箱籠清洗消毒作業，未依規定執行清洗消毒者將可依動物傳染病防治條例第45條第5款處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

同時動保處也每日派駐防疫人員於肉品市場督導業者加強清消作業，並填具「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒紀錄表」才可過關駛離場區。

新北市動保處表示，我國正嚴密防守非洲豬瘟入侵，傳統豬瘟拔針剩下最後一哩路；禽流感病毒雖於夏季疫情趨於平緩，但平時消毒防疫工作仍不可鬆懈。呼籲畜牧場業者落實基礎生物安全防護作業，進出家禽、肉品批發市場後回到畜牧舍時，應進行更換防護衣物及消毒，落實每週三全國同步畜牧場、屠宰場擴大消毒。

▲除了車輛大部清洗消毒外，細至司機的個人雨鞋、座艙方向盤及腳踏墊都應完成消毒程序。