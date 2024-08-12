誰家狗丟了？布告欄出現「醜狗肖像圖」　本尊現身網笑：一模一樣

▲大樓管理室出現一張「長很醜」的狗狗畫像。（圖／翻攝自抖音／kawowyi）



記者林韋辰／綜合報導

誰家的狗狗走丟了？中國大陸有棟大樓的管理室，牆上出現一張「超醜的狗狗手繪圖」，原來是有一隻哈士奇混博美的汪星人走丟了。管理員將「狗狗的肖像畫」貼在公佈欄上，並寫下「誰家狗丟了？到大堂認領！」，同時在畫像備註「挺醜的，長這樣」，搞笑的尋狗啟事一刊登，引起網友熱烈的討論。

從宣傳單中可見，狗狗的眼睛非常大且空洞，身體則是細細長長，看起來的確有點怪異。好在狗狗的主人看到公告後，立刻衝去大廳領回，狗狗一臉懵懂被抓回。令人驚訝的是，這隻狗狗的真實樣貌與公告上的畫像極為相似，身體是哈士奇的縮小版，屬於小型犬。

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▲卡娃伊長相超可愛。



原來這隻狗狗名字叫做「卡娃伊」，是一隻5歲的「博士奇」、體重4.8公斤，是哈士奇媽媽和博美犬爸爸生的小孩，卡娃伊完美融合爸爸媽媽的特徵。主人在抖音拍了許多卡娃伊的影片，看到卡娃伊調皮又搗蛋的一面，擄獲不少粉絲的心。

網友看到卡娃伊的找狗自畫像，紛紛在底下留言笑說，「根本一模一樣」、「畫得不錯，尤其眼睛」、「該說不說，畫得挺像」、「一個被耽誤的畫家」、「挺可愛的」、「好像喔哈哈哈」。