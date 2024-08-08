毛毛你在哪／「嘉義12歲捲毛狗失蹤」臉白身體灰！　飼主懸賞6萬

▲12歲的喜多失蹤了 。（圖／飼主鄭小姐提供，下同）
文／飼主鄭小姐
【走失時間】2024/07/04晚間
【走失地點】嘉義太保永慶國中附近博學路
▲喜多是馬爾濟斯混雪納瑞的米克斯。
【寵物小檔案】
名字：喜多
性別：母
年紀：12
品種：馬爾濟斯混雪納瑞
【明顯特徵】臉白身體灰
【想對牠說的話】喜多寶貝，媽媽每天都在想你，趕快回家！
【連絡方式】
鄭小姐0937881771
▲12歲的喜多失蹤了 。（圖／飼主鄭小姐提供，下同）
文／飼主鄭小姐
【走失時間】2024/07/04晚間
【走失地點】嘉義太保永慶國中附近博學路
▲喜多是馬爾濟斯混雪納瑞的米克斯。
【寵物小檔案】
名字：喜多
性別：母
年紀：12
品種：馬爾濟斯混雪納瑞
【明顯特徵】臉白身體灰
【想對牠說的話】喜多寶貝，媽媽每天都在想你，趕快回家！
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關鍵字： 毛毛你在哪、 馬爾濟斯、 雪納瑞、 狗、 寵物走失、 狗走失、 米克斯、
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