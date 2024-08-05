視網膜「躲柴犬背後」緊盯麟洋決賽　奪金一刻網嗨：謝謝神獸加持

▲柚子：又不是看恐怖片！（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）



記者林韋辰／綜合報導

我國羽球男雙組合「麟洋配」成功在2024巴黎奧運摘金，創下跨屆奧運12連勝的紀錄，全台人民振奮不已。YouTuber視網膜4日晚間也守在電視機前緊盯「決賽」，由於太緊張，全程躲在愛犬「柚子」背後偷看，直到最後奪金一刻，才終於能好好呼吸。許多人被柚子無奈的反應笑翻，也笑說「感謝可愛神獸幫忙加持」。

這場巴黎奧運的金牌戰決賽中，網紅「視網膜」以其獨特的觀賽方式吸引了大批網友的目光。只見柚子坐在大腿上，視網膜利用柚子的肉肉身材，擋住自己的視線一半。他表示，雖然電視開著，但實際上是以聽的方式來關注這場比賽。

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柴犬「柚子」似乎對這場比賽毫不在意，表現出異常冷靜與輕鬆，安靜趴在沙發上一起觀看，與主人的緊繃形成鮮明的對比。經過長時間的緊張期待，當李洋、王齊麟終於在這場決戰中連續第2屆奧運拿下金牌時，「視網膜」表示自己憋氣了一小時，終於可以呼吸了，也直呼「柚子有施法加持。」

▲柚子也有幫忙加持。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）



透過電視的轉播，現場氣氛十分熱烈，不斷響起「TAIWAN！TAIWAN！TAIWAN！」的呼喊聲。「視網膜」在貼文下也跟網友開心互動，笑說明天是否很多人因這場比賽而突然請特休。

網友看完柚子與視網膜的看賽方式，紛紛留言笑說，「柚子終於被放開了」、「心臟差點停了」、「謝謝神獸加持」、「差點沒了呼吸～真的太緊張」、「柚子承擔了一切」、「柚子最勇敢」、「現場在大合唱國旗歌噎！好感動~」。