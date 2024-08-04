聽到「贏了有肉肉」！黑狗姊妹嚴肅坐沙發　緊盯麟洋配幫集氣加油

記者林韋辰／採訪報導

在這次的奧運賽事中，不僅是人類熱血沸騰，連狗狗也一同參與熱情的觀賽。桃園市中壢區一位飼主分享，她與愛犬「愛荳姊妹」在家中一同觀看羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋闖巴黎奧運的比賽，並以「贏球就有肉肉吃」為獎勵，讓愛荳姊妹緊張地盯著電視，表情超認真幫加油。

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▲黑狗姊妹認真幫台灣選手加油！（圖／IG「aimixdog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



在羽球男雙麟洋配打進四強戰的那天，飼主特別與2隻愛犬小愛跟荳荳，一起守在電視機前觀戰、集氣奪牌。飼主透露，平時愛荳姊妹都在地上玩耍，但這次卻坐上沙發與他們一同看電視，好像是真的跟著人類一起看奧運比賽。

飼主為了鼓勵愛荳姊妹，特別設下了一個條件，那就是如果麟洋配贏球，就會給牠們吃肉肉。小愛和荳荳似乎對這個獎勵非常期待，因此更專注地看著電視，彷彿也在為麟洋組合加油，畫面十分溫馨有趣。

▲獲得金牌有大餐吃。



最後麟洋組合成功打進冠軍賽，愛荳姊妹也因此得到了期待已久的肉肉，興奮地慶祝起來。這次的經歷讓飼主感到驚訝，也覺得非常有趣。飼主也笑說，「今晚（金牌戰）狗狗也會一起幫台灣加油，一樣贏了就有肉肉吃，狗狗也會為了大餐而努力的。」

▲荳荳（左）跟小愛（右）是媽媽在收容所認養的毛孩。



台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運打進金牌戰，今晚（4日）將迎戰中國組合梁偉鏗、王昶爭金。全台人民也一起集氣加油，像是李洋現居林口，被稱作「林口之光」，鄉親也特別揪團要一起見證奪牌時刻，一起在醒吾科大觀賞大型布幕直播，跨海為「麟洋配」熱情應援。