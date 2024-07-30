台南驚見「小乳牛」趴馬路中！遠看像垃圾袋　網：初生之犢不畏車

▲台南柳營區路中間出現一頭小乳牛。（圖／網友王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

台南網友王先生日前開車載老婆下班，發現路上有一個超大垃圾袋，正好奇上前查看時，驚見眼前是一頭活生生的小牛，悠哉趴在馬路中間。王先生擔心小乳牛在路上危險，趕緊聯繫牠的主人，平安送牠回家。王先生笑說，「其實這在酪農區是一件很日常的事」。

王先生表示，當時開在路上，遠遠看到一個很像垃圾袋的東西，本來打算繞過去，並將它移到路邊，沒想到越開越近時，才發現是一頭「剛出生」的小牛。王先生依照現場最近的牛舍，趕緊撥打電話給牛主人，此人正好是他的朋友。王先生告訴友人，他的小牛跑到路邊來了。由於牛主人當時不在台灣，因此被託付將牛寶寶帶回家，另有家人協助處理。

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▲小乳牛：可以帶我回家嗎？



小牛不好控制與牽引，王先生最後用「抱抱方式」，小心護送帶回朋友的家中，離開時特別將鐵門關上，避免小牛又偷偷跑出來被車撞。經過這件事情，王先生笑說，「我們這裡的人都會這麼做，互相幫助，也不會有人把牛偷去自己家裡。」

王先生將特別的經驗分享到臉書社團，網友看完紛紛留言，「收編啊！未來有牛奶喝了」、「颱風過後～撿到魚、撿到鳥，就你最厲害，撿到牛～」、「為了你～我們撿了一頭牛」、「戴回家養哈哈」、「初生之犢不畏車」。