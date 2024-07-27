賓士貓爬神桌「偷拔香腳」搗蛋　聽到「阿嬤要來了」眼睛睜大定格

▲乖寶特別喜歡玩香腳。（圖／網友陳芯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

在抽上上籤？飼主陳芯家中飼養2隻可愛的貓兄弟，其中1歲半賓士貓「乖寶」超調皮，有事沒事就爬上神桌搗蛋。這天牠趁大人不注意，偷偷跳到香爐旁，接著把香腳當成牙籤「開始剔牙」。媽媽跟牠說「阿嬤真的來了，快下來」，乖寶瞬間眼睛睜大、原地定格。

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▲阿嬤要來了！



乖寶最喜歡的遊戲就是跳上神明桌，總把神明住的地方當成遊樂場，常常讓媽媽又氣又好笑。飼主陳芯表示，「我忘記從什麼時候開始，牠就很喜歡跳上神明桌，然後喇香灰、抽香腳。」；同時也提到，阿嬤每個月初一十五都會拜拜，發現香腳怎麼都會不見，最後才知道是乖寶做的好事。

▲乖寶：神明說我可以玩！



乖寶不只這些「壞習慣」，有時候用手攪拌香爐裡的灰，將臉弄成灰頭土臉。當牠玩累了，直接在神桌上呼呼大睡，並喝供杯的水解渴。這些行為讓媽媽直呼，「牠真的很皮」，好在阿嬤超疼愛乖寶，不會責罵牠，「阿嬤說我們家神明很靈驗，如果有外來不友善的侵犯，貓咪應該也不敢上去。」

▲阿嬤准許貓孫可以上去玩，相信是磁場好的原因。



網友看到乖寶的玩香爐照片，紛紛在底下留言笑說，「人家在抽上上籤～不要吵」、「牠中頭籤欸～幾號」、「天不怕地不怕的樣子」、「乖寶：現在是星期五晚上，high起來」、「報告土地公公，這裡現行犯ㄧ枚」、「我是阿嬤疼愛的金孫耶」、「人家有幫忙做事，做完阿嬤還會表揚的」。