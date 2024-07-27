淹水苦中作樂！飼主家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻

記者林韋辰／採訪報導

凱米颱風帶來驚人雨勢，造成中南部多處淹水。台南市安南區一名飼主家門口直接變成小河流，水淹到小腿肚高，不過他以樂觀態度面對，馬上從家裡拿出槳板，開始載著黑狗「咖子」一起划船玩水，看起來非常悠哉。附近民眾本來心情不好，但看到他們這樣玩瞬間笑出來，咖子與爸爸頓時成為大家的開心果。

▲家門口淹水，飼主帶著狗狗開心划船。（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



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「淹水～苦中作樂，帶狗狗划SUP跟鄰居們開心一下～！」咖子的飼主媽媽如此笑說。從影片中可見，爸爸搬出家裡整組的SUP，索性在家門口開始划船。只見咖子乖巧站在後方，觀察周遭環境，前方爸爸則是拼命划槳，繞著巷子玩一圈。一旁跑出來的鄰居全部都在笑，其中某位鄰居養的咖啡色狗狗嘍米（滷味）看了也想跳上來玩，結果因為太胖被阻止。

▲咖子看到船船立刻跳上去。



▲鄰居狗嘍米（右）也想一起玩。



咖子的媽媽表示，「淹水的情況持續了約2-3小時，鄰居看到爸爸划船出來一直笑！」同時也提到，家裡本身就愛划SUP，時常帶兩隻狗狗一起出遊，「夏天每周必玩水，冬天每周往山上跑跟露營。」；至於另外一隻有穿衣服的黑狗叫做糰子，今年6歲，事後也跟咖子一起在立槳上面玩。

▲飼主的兩隻愛犬玩得很開心。



飼主將有趣的小短片分享到粉專，讓許多粉絲網友笑出來，大家看完紛紛留言，「老爸不會划，我先下船了，卡安全」、「太療癒啦......困境中的開心」、「颱風天就是要泛舟啊！不然哩」、「狗狗的平衡感真好」、「好難得的體驗」、「挺好玩的 實現我家門前有小河」、「狗狗走到前面還坐在大腿上」、「能夠樂觀面對也是好的」。

▲飼主平常的休閒活動，就是帶著狗狗玩SUP。



▲愛犬都不害怕水。



▲汪：夏天就是要玩水！