ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

淹水苦中作樂！飼主家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻

記者林韋辰／採訪報導

凱米颱風帶來驚人雨勢，造成中南部多處淹水。台南市安南區一名飼主家門口直接變成小河流，水淹到小腿肚高，不過他以樂觀態度面對，馬上從家裡拿出槳板，開始載著黑狗「咖子」一起划船玩水，看起來非常悠哉。附近民眾本來心情不好，但看到他們這樣玩瞬間笑出來，咖子與爸爸頓時成為大家的開心果。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家門口淹水，飼主帶著狗狗開心划船。（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「淹水～苦中作樂，帶狗狗划SUP跟鄰居們開心一下～！」咖子的飼主媽媽如此笑說。從影片中可見，爸爸搬出家裡整組的SUP，索性在家門口開始划船。只見咖子乖巧站在後方，觀察周遭環境，前方爸爸則是拼命划槳，繞著巷子玩一圈。一旁跑出來的鄰居全部都在笑，其中某位鄰居養的咖啡色狗狗嘍米（滷味）看了也想跳上來玩，結果因為太胖被阻止。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咖子看到船船立刻跳上去。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鄰居狗嘍米（右）也想一起玩。

咖子的媽媽表示，「淹水的情況持續了約2-3小時，鄰居看到爸爸划船出來一直笑！」同時也提到，家裡本身就愛划SUP，時常帶兩隻狗狗一起出遊，「夏天每周必玩水，冬天每周往山上跑跟露營。」；至於另外一隻有穿衣服的黑狗叫做糰子，今年6歲，事後也跟咖子一起在立槳上面玩。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主的兩隻愛犬玩得很開心。

飼主將有趣的小短片分享到粉專，讓許多粉絲網友笑出來，大家看完紛紛留言，「老爸不會划，我先下船了，卡安全」、「太療癒啦......困境中的開心」、「颱風天就是要泛舟啊！不然哩」、「狗狗的平衡感真好」、「好難得的體驗」、「挺好玩的 實現我家門前有小河」、「狗狗走到前面還坐在大腿上」、「能夠樂觀面對也是好的」。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主平常的休閒活動，就是帶著狗狗玩SUP。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛犬都不害怕水。

▲淹水苦中作樂！飼主在家門口「帶黑狗划船」超悠哉　鄰居全笑翻（圖／粉專「趨吉避凶黑犬糰」 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：夏天就是要玩水！

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►超幸運！遛狗巧遇「野生彭于晏」　飼主開心抱起14歲柴柴合影

►出國把愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了　見主人來接超兇還躲起來

►施肥驚「隱身高手」肥嘟嘟坐田間　青農見訪客來笑：是鳥界好爸爸

►新養的幼貓明明是黑色！抓去洗澡「默默變白」　阿母驚：不可思議

►剛領養很瘦！黑貓3個月「肚子變肉肉」　媽有成就感：很努力長大

更多精彩影片：

關鍵字： 台南淹水颱風狗狗划船黑狗SUP凱米颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

房間驚見老公手臂「抱緊最強毛小3」　阿母傻眼：還睡到打呼！

靈魂對調？調皮主子拿逗貓棒「玩柴犬」　精準用法網驚：幫忙帶狗

臘腸狗「頭塞椅子」哭哭哀號　阿母走近一看傻眼：被牠嚇到！

「無毛禿頭狗」突然闖入庭院　獸醫起底真實身分：不是貓也不是狗

颱風逼近！收容所堆沙包、加強門窗固定　輪班留守保護流浪毛孩

玩飼料遊戲！小笨貓「盲猜亂選」超呆萌　阿嬤笑噴：真的沒偷看

生龍鳳胎！夫妻逛街「一人一台車」　網眼尖見毛毛亮點：最佳典範

雨變大！母鳥「展翅遮雨」守護3兒　目擊者：颱風要來了真擔心

凱米颱風逼近！無家可歸浪浪怎麼辦？　2方法幫助牠們平安度過

女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

「基」皮疙瘩掉滿地！貪吃鬼嘎逼出沒

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

啊～你拉到我的衣服好痛哇　柯基界「內馬爾」一碰就倒

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

薩摩耶咬爛「特斯拉排檔桿」　奴才超傻眼：我幫牠開寵物模式耶

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

逛爬蟲祭遇老鷹放風！下秒突然「噴射便便」　藍衣弟全身屎傻住了

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

這10隻動物超高齡！亞洲象「友愷」已42歲　保育員幫補營養不馬虎

澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

6年後再遇人妻變「未婚」　新北男放手追愛慘賠30萬

國防部偵獲38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

TOYOTA「皇冠大空間休旅」日本發表又延後！台灣註冊有望導入

孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

快訊／3台人買個資被FBI抓到！　女律師幫串證10萬交保

男為了爭家產！衝弟弟家持刀砍傷弟媳、2姪女　里長：很訝異

國民神車「疊羅漢」奇景曝！男酒駕拒檢逃逸自撞　慘收4紅單　　

執政100天／卓榮泰從容應對朝小野大困局　軟的更軟硬的更硬

美民主黨正式提名賀錦麗　我國觀選團指選情五五波：史上最接近選戰

劉亮佐登《飢餓遊戲》當評審 　頭頂發亮被當閃光燈

寵物動物熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

讀者迴響

熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

小妹妹玩累！硬躺在貓咪身上睡覺

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面