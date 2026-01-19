主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

▲博美犬霸氣融入大狗團。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主分享，收到家中博美犬在寵物安親班的照片，沒想到家中寵物犬不但順利交到很多朋友，體型嬌小的牠還打進大狗團中，在團體中自信露出笑容，宛如老大一般，讓照片曝光在網路後立即爆紅。

博美混進「大狗團」 超狂反差爆紅

這名飼主在國外論壇Reddit上發文爆紅。照片中可看到，所養的博美犬所結交的朋友竟然全是體型比牠大好倍的犬種，包含牧羊犬、比特犬等，然而博美犬處在其中卻完全不畏懼，看起來非常有自信。

可愛照片讓主人收到後笑稱，「為什麼牠會混在大狗團中」。貼文獲得許多網友留言，「牠們看得不是體型，而是內在的勇氣」、「我真心覺得博美都覺得自己是大狗，我曾親眼看過一隻博美和拉布拉多打架」、「我家博美也會嚇黃金獵犬，牠們肯定搞不清楚自己到底有多小隻」、「我家養了一隻博美和比特犬，但是博美才是家中老大」。

有網友擔心，博美犬混進大狗中有可能會受傷，建議原PO讓博美犬加入有小型犬群組的寵物安親班比較好，對此原PO回應，所送的安親班有訓練員全程在旁照顧，非常專業，他們也都會定期檢查寵物犬有沒有受傷，要大家不用擔心。