救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

記者李依融／綜合報導

美國賓州防止虐待動物協會(PSPCA)救了「一團臭抹布」，這隻動物全身被又髒又厚的毛覆蓋，看起來彷彿是「腐爛神」，直到剃掉毛髮，一隻超可愛的小狗出現在眾人面前，大家都不敢相信自己的眼睛。

救到腐爛神，真面目是可愛小狗。（圖／翻攝自PSPCA）

▲狗狗因飼主疏於照顧，毛皮又髒又厚連移動都很困難。（圖／翻攝自PSPCA）

救到腐爛神，真面目是可愛小狗。（圖／翻攝自PSPCA）

▲志工完全看不出這是什麼狗。（圖／翻攝自PSPCA）

PSPCA救援了一隻全身貝又髒又厚的毛髮覆蓋的狗，這隻狗狗身形消瘦、皮膚感染，被厚重糾結的毛髮壓得寸步難行，沒有人能認出這隻狗狗的模樣。原來這隻狗狗原飼主太老了，沒有辦法照料狗狗，造成狗狗變成這個模樣。獸醫團隊一刀一刀剪除糾結的毛髮，漸漸地狗狗的耳朵跟黑亮大眼露出來了，原來這是一隻捲捲毛的可愛小狗。

救到腐爛神，真面目是可愛小狗。（圖／翻攝自PSPCA）

▲剪完毛的真面目是個小可愛呢！（圖／翻攝自PSPCA）

這隻狗狗被取名叫弗雷多，清理了毛髮後獸醫也替牠治療感染、照護牙齒並移除臉上的一個小腫塊，漸漸地毫無靈魂的弗雷多「回來了」，牠開始找回真正的自己，喜歡找人撒嬌、喜歡玩球，解開身上的束縛後，牠充滿活力地小跑玩耍，準備好等待重新被愛的機會。

志工表示，弗雷多現在已經換了一隻狗，很喜歡人、很喜歡玩，未來會幫牠找一個很棒的家，確保牠不會再被遺忘了。

救到腐爛神，真面目是可愛小狗。（圖／翻攝自PSPCA）

▲現在弗雷多活力滿滿，準備到疼愛牠的新家享福。（圖／翻攝自PSPCA）

關鍵字： 毛小孩腐爛神

