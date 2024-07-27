「虎斑貓」受困汐止高架橋！多日沒吃嚴重脫水…見人摸摸歪頭撒嬌

▲虎斑貓受困在5、6樓高的高架橋上。（圖／新北動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日成功救援一隻受困於汐止高架橋墩上的灰色虎斑貓，貓咪當時受困在5、6樓高的橋墩上，由民眾發現並通報。可憐的貓貓被發現時，活動力不佳，疑似多天沒進食。動保處接獲通報後，立即派員前往勘查地形，並安排高空救援車進行救援。

新店動物之家動保員張庭文到場後，因貓咪受困的高度很高，立即申請高空救援車及加派人手協助，並請交警協助交通管制。在人員抵達受困位置後，考量高度過高會嚇到貓，因此最後選擇架設誘貓籠的方案。貓咪似乎餓了很多天，很快進入誘捕籠，再由動保人員帶回毛寶貝醫療中心進行檢傷。

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▲高空救援車出動救貓。



經醫療中心獸醫師胡茲雅檢查後，發現灰色虎斑貓多日沒吃飯，導致身體嚴重脫水、體態明顯瘦弱，經過輸液治療及飲食正常後已逐漸恢復體力。更幸運的是，虎斑貓很快找到新家，由連先生認養，正式成為幸福的虎斑貓。

▲小貓會歪頭給人摸摸。



新北市動保處指出，112年度動保處接獲動物救援案件高達2791件，其中高空救援就佔了198件。民眾如看見有動物受困在高處或是無法自行脫困的情形，這時候都會比較建議先觀察不要驚慌，以免動物受驚嚇而從高處墜落造成憾事。

▲虎斑貓脫水嚴重。



動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，值得我們盡全力拯救。民眾若遇需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或在地動保處電話。動保處設有毛寶貝醫療中心，能給予傷病犬貓妥善的醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

▲虎斑貓康復後順利找到家。