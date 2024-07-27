出門想狗兒子就視訊！余艾玟超疼愛法鬥　3度闖奧運今晚6點半拚戰

▲余艾玟跟愛犬「鹹蛋」感情好。（圖／翻攝自IG／yu_ai_wen，下同）



記者林韋辰／綜合報導

2024巴黎奧運開幕式27日在塞納河上登場，台灣派出60名選手參賽，分別在16個項目出戰。其中台灣射擊女將余艾玟今（27日）晚間6點半再度挑戰奧運，參加女子10公尺空氣手槍，這是她第三度踏上奧運賽場。余艾玟的手臂上有一個特別的刺青，那就是她心愛的法鬥犬「鹹蛋」，有時候出門想狗兒子就視訊，愛犬和老公是選手生涯最重要的支柱。

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▲出門想兒子了，余艾玟會跟愛犬視訊。



余艾玟大概在前年養了法鬥，並為牠取名為「鹹蛋」，為了表達對鹹蛋的愛，特別將牠的臉刺在手臂上，這個刺青也為她帶來好運。余艾玟也時常在社群平台上分享「鹹蛋」的日常，像是鹹蛋睡到打呼的模樣，又或是一家人聚在一起慶生切蛋糕的照片。

▲鹹蛋：我的媽媽好棒！



去年2023年余艾玟獲得國光獎章二等三級，她也特別安排鹹蛋與獎牌合照一張，只見鹹蛋露出驕傲的笑容，深刻覺得自己的媽媽超級棒。過去余艾玟在世界盃南韓昌原站，成功取得了杭州亞運女子10公尺空氣手槍參賽資格，因此家人將「鹹蛋」視為吉祥物。

余艾玟的射擊生涯3度闖關奧運，2012年以16歲之姿就參加倫敦奧運，當時在女子10公尺空氣手槍資格賽以375分、第36名作收無緣決賽。2016年的里約奧運，她再度以國手身分參加10公尺空氣手槍、25公尺火藥槍。這次2024巴黎奧運，余艾玟在最後時刻獲得遞補資格，成功取得這次的奧運門票。

余艾玟與長跑10年的丈夫結婚，之後到法國度蜜月，享受浪漫的氣氛，也在當時看到很多奧運的標誌，心中燃起「要再拚一下」，希望奧運能再去一次。這次前往巴黎奧運出戰的她，特別到五環標誌前拍照，心裡非常期待再次參加。今晚的比賽，她將與另外一名射擊女將好手劉恆妤，一起在27日晚間6點半進行女子10公尺空氣手槍資格賽，相信能帶來精采的表現。

▲巴黎奧運0727賽程。（點圖可放大）（圖／記者劉維榛製圖）

