柴犬颱風天外出！穿雨衣「踏輕盈步伐」跨淹水馬路：我要去尿尿～

記者林韋辰／採訪報導

凱米颱風侵襲台灣，強大豪雨造成南部淹水。高雄市一名婚禮歌手「小鹿」25日在颱風天外出，看到眼前馬路變成一條小河流，暫時逃到騎樓躲雨，意外目睹一幕爆笑又可愛的畫面。原來有名飼主在狂風暴雨中遛著柴犬，柴柴則一臉興奮，身穿雨衣的牠，竟然踏著愉快步伐輕鬆橫越「淹水馬路」，有趣的影片立刻在網路上笑翻大家。

▲柴犬：尿尿～尿尿～我要去尿尿！（圖／IG「deerstyle.play」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小鹿表示，當時是在鼓山區華榮路上遇到這隻柴犬，「因為前方淹水，先把機車停在騎樓暫時躲淹水，剛好就遇見柴犬出門尿尿，哈哈哈。」；從影片中可見，柴犬堅持在颱風天出門尿尿，只見牠表情好開心，拉著後方主人往前跑。儘管水淹到肚子，但是牠一點都不害怕，反而輕盈小跑步，享受在水中奔馳。

▲柴犬踏著輕快步伐穿越水面。



小鹿目睹一切當場被萌暈，「覺得太可愛了～我才馬上拿出手機錄影！牠真的非常雀躍那種喔！」；她將有趣小短片分享到社群平台《threads》，PO文表示「颱風天家裡有個不願意尿尿的孩子，非要到外面才肯解放的毛孩朋朋（微笑）。」

網友看完紛紛笑說，「這兩天狂風暴雨下看到在外面遛的真的只有柴」、「十隻有十一隻都是柴犬，笑死」、「那個輕盈的步伐～」、「沒錯！風雨無阻」、「Happy happy happy」、「養柴柴的主人真的很偉大」、「水上樂園」、「牠看起來超快樂」。