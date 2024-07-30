小獼猴「抱住大腿」討吃香蕉！大鬧三重被逮捕　落網神情超落寞　

▲小獼猴動作敏捷，讓人抓不到。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市三重區最近有隻小獼猴出沒，活潑的牠到處跑來跑去逛街，並在民眾車上跳來跳去。新北動保處接獲通報，立即派員架設誘捕籠，並準備香蕉、小肉串等食物吸引。沒想到獼猴很機警，食物被吃光卻沒有抓到。經過連續多天人力誘捕，最後小猴子主動牠抱住動保員的大腿，求吃Q彈可口的香蕉。

小獼猴曾在三重區正義北路33巷出沒，動保處同仁評估後決定架設誘捕籠，再放入獼猴最愛吃的食物。這隻小獼猴個性很機靈，雖然對籠內食物感興趣，但始終不進籠。後來獼猴跑到附近住戶潘先生家裡的倉庫，不過見人又逃脫。連續幾天的誘捕，里長又在一處地點通報猴子，動保員趕緊拿出香蕉引誘，這次猴子表現超乖，馬上跑來抱住人類的腿，想吃香蕉而被逮捕。

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▲人員用香蕉吸引小猴。



動保處成功抓到小獼猴，並帶去附近郊區野放。新北市動保處表示，新北市的生態資源豐富，部分猴群棲息地鄰近山地民眾住家及郊區步道。今年截至7月中旬，獼猴通報案件共41件，其中有5件成功帶回獼猴。

▲小猴子被逮捕後神情落寞。



動保處表示，住家附近如有猴群，民眾外出時應關好門窗，並做好垃圾管理，以防止獼猴入侵。另外，對於常見的猴群侵入農民栽種的果樹問題，可以架設「防猴網罩」或「聲音驅趕器」。農民也可申請「青壯年農民從農貸款」、「農民經營及產銷班貸款」及「輔導農糧業經營貸款」等，以資助設置防猴電牧器圍網。

▲私自飼養獼猴將違反動保法第8條規定，依同法第26條規定，最高可處25萬元罰鍰。



新北市動保處再次強調，遇見獼猴應保持5至10公尺的距離，不直視、不喧嘩、不逗弄、不挑釁，安靜離開，住所窗戶緊閉，做好垃圾管理，斷絕獼猴食物來源，可避免人猴衝突。私自飼養獼猴將違反動保法第8條規定，依同法第26條規定，最高可處25萬元罰鍰。

▲民眾遇到獼猴，應遵守「不干擾、不接觸、不餵食」等三不原則。