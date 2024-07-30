求土地公幫忙找貓！意外帶回「同花色喵」　隔1個月神奇找到本尊

▲飼主請求土地公幫忙找貓，幸運找回走失的愛貓外，還撿到一位同花色的新家人。（圖／網友Jain Yu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

好美的貓咪緣分！飼主Jain Yu飼養的三花貓女兒「烏梅」在6月初不幸走失，當下非常緊張四處找尋，並列印愛貓照片，請求土地公幫幫忙。沒想到隔天，以為誘捕到愛貓，沒想到只是一隻顏色相像的母三花貓。飼主順便收編，結果時隔1個月，烏梅本尊貓竟然幸運回家，並與意外撿到的貓貓相處愉快。

飼主Jain在臉書「有點毛毛的」分享這則超玄的故事，也看到2隻三花貓烏梅和璐莉的好感情。飼主表示，當時把烏梅的照片交給土地公，祈求能夠找回毛孩，當天下午4點就遇見類似身影，可惜不見烏梅。第二天晚上，馬上誘捕籠捕到一隻貓咪，但卻不是烏梅，是隻長得很像烏梅的三花小貓。這隻小貓看起來很瘦弱、也很兇，飼主Jain認為這是土地公的安排，於是將牠收養並取名為璐莉。

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▲璐莉回家的第一天。



等到6月11日的早上，飼主Jain發現家裡的地板上有血跡，原來是璐莉小產了三個已成型的胚胎。Jain驚訝地發現，原來璐莉是一隻懷孕的小媽媽。她立即將璐莉帶到獸醫院接受治療，並將三個已經死掉的胚胎和子宮一起埋在阿嬤家的果樹旁。

▲璐莉治療好後的樣子。



到了6月25日，烏梅的消息仍然杳無音訊，璐莉雖然依然兇巴巴，但在飼主Jain的照顧下已經恢復了健康。7月2日，飼主Jain終於得到了烏梅的消息，烏梅走失的地方的監視器拍到了烏梅的身影，隨即在那裡設置誘捕籠，希望能夠把烏梅帶回家。

陸陸續續在監視器上看到烏梅的身影，卻始終無法捕捉成功。在這段期間，璐莉已經漸漸適應了新的家庭，並與飼主建立起了親近的感情。就在7月20日，飼主Jain決定將誘捕籠直接放在家門口，再次向土地公祈求，盼望早日尋回烏梅。

▲烏梅回家的第一天。



神奇的事情發生了，飼主Jain的祈求終於得到了回應，成功在家門口的誘捕籠裡發現愛貓，牠自己回家了。飼主Jain表示，烏梅在外面流浪一個半月、體重大減，身上也有些小傷口，這些可讓她心疼得要命。

▲2隻顏色非常像，而且感情很要好。



經過這些離奇的波折，飼主Jain認為，這一切都是土地公的默默安排，「過程真的很玄，時間點都超級剛好！覺得是土地公冥冥中想讓我幫助璐莉，如果烏梅沒有走丟，我也不會出門找貓也不會遇到璐莉。」；同時也湊巧在颱風來臨之前，讓璐莉已經有了家，往後日子也有烏梅這位貓家人陪伴。

▲上面是烏梅，下面是璐莉。



▲2隻像到網友都分不出來。



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