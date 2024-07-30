目睹產卵瞬間！琉球晏蜓「彎曲身體」插進泥土　宛如護理師在打針

記者林韋辰／採訪報導

基隆鳥會理事長沈錦豐近日到基隆山區拍攝生態影片，目擊到琉球晏蜓雌蟲產卵的畫面。沈錦豐以「琉球護理師打針」的方式形容琉球晏蜓，也提到通常一般蜻蜓會在池塘、溪流等水域產卵，但這種琉球晏蜓則在泥土或長苔蘚的石壁上，也因此比較難觀察到。

沈錦豐指出，琉球晏蜓雌蟲在產卵時，會使用尖尖的產卵管插入泥地，然後將卵產在土壤或長苔蘚的石壁上。這種獨特的產卵方式，讓人十分印象深刻。沈錦豐也逗趣地說，「不知道如果腳伸過去的話，牠會不會順便打一針，哈哈。」

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▲琉球晏蜓將產卵管插入泥地。（圖／沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



沈錦豐表示，蜻蛉目的昆蟲主要分為豆娘和蜻蜓兩大類。豆娘的腹部一般較細，雙翅張開，且兩個複眼相距較遠，產卵時會以產卵管的方式插入植物莖部。但非均翅亞目的蜻蜓類，則大多以點水產卵的方式產卵，其中「晏蜓科」的成員較特殊，是以產卵管插入泥土、植物莖部的方式完成。

▲琉球晏蜓通常黃昏行動，分布於低海拔山區之池塘等潮濕環境。



沈錦豐表示，因此要觀察到琉球晏蜓的產卵方式，通常要到山區的特定地點，才有機會能夠目睹，算是觀察蜻蜓的進階班。他將精采的畫面分享到臉書，馬上吸引朋友來欣賞，大家留言表示，「長知識了，謝謝老師分享」、「謝謝老師^_^長知識時間」、「老師，長知識了」、「那麼幸運」。