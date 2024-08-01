師傅裝冷氣「柴柴趴床監工」　助手摸摸安撫！姐笑翻：功德無量

記者林韋辰／綜合報導

「柴柴：小鮮肉快點摸摸我！」寵物粉專「Yuuna的花柴小鋪」飼養一隻可愛的柴犬Yuuna，這天家裡的冷氣壞掉，師傅來家中修理，沒想到Yuuna化身「小監工」，一直趴在床上監督兩位。後來年輕的小鮮肉助手主動摸摸Yuuna的頭頂，將牠服侍好好的，才讓整場工作順利完成。

▲Yuuna：快來摸摸我～（圖／粉專「Yuuna的花柴小鋪」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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從影片中可見，資深師傅忙著修理冷氣，Yuuna則趴在後面床上「全程監督」。只見師傅助手也很忙碌，為了避免Yuuna搗蛋亂來，特別站在旁邊狂摸牠。這時Yuuna也變好乖，看起來非常享受。

▲Yuuna變身小監工。



姐姐看到這一幕笑出來，表示「有鮮肉小助手幫我按奈（安撫）那一隻狗，這樣我就可以在旁邊泡茶了。」；同時她也逗趣提出意見，若工程師到有寵物的家庭工作時，最好能帶一個年輕帥氣的助手，因為助手可以幫忙照顧寵物外，還能讓整體進度完成，以及飼主順便休息，相信是一件「功德無量」的好事。

姐姐將有趣小短片分享道粉專，瞬間吸引6千多名網友留言按讚。大家看完紛紛笑說，「帥哥的手勢就是不一樣」、「以後大熱天騙她出門：那個修冷氣的帥哥在外面等我們了」、「那還要看狗是公還母的，公的對小姊姊才有興趣」、「Yuma真的比較喜歡年輕小哥哥」、「對鮮肉示好」、「帥哥哥還摸摸你頭秀秀一下你可放心」。