有人穿越場地！「巧克力」驚嚇撞旗子　馬術陸選手華天第3名變23

▲中國大陸選手華天與馬匹「巧克力」在馬術比賽中失利。（圖／路透）



記者林韋辰／綜合報導

巴黎奧運馬術比賽28日比賽中，一名工作人員突然穿越場地，導致中國大陸馬術選手華天的馬兒「巧克力」嚇到，撞到旗子遭罰分15。原本有望衝擊前3名的華天，因意外事件發生，排名直接從第3掉至30多名，最終拿下第23名。德國選手邁克爾·榮格以總分21.80的罰分奪冠，銀牌得主是澳洲選手克里斯多福伯頓，英國選手勞拉科萊特則獲得銅牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲德國選手邁克爾·榮格（中）獲得冠軍，澳大利亞選手克里斯托弗·伯頓（左）獲得亞軍，季軍則是英國選手勞拉·科萊特。（圖／路透）



在巴黎奧運馬術比賽中，一項意外事件引起了全場觀眾的矚目。根據新浪體育報導，馬術選手華天在比賽中的表現原本穩健，一位工作人員卻突然走過比賽地，打破了賽場的秩序，華天的馬匹受驚，撞到旗子並被罰分15。

華天對比賽結果感到遺憾，雖然他在比賽前曾對新華社表示，他對馬匹「巧克力」的表現十分滿意。他認為「巧克力」是他有生以來騎過的最好的馬，並對其在賽場上展現的競技狀態感到欣慰。同時他也預見到這次的越野賽將是一場「硬仗」，尤其如果雨一直下，賽場的草地可能會變得泥濘，粗糙。

▲原本第3名的華天，因意外事件發生，排名直接掉落到30多名。（圖／路透）



儘管這次的意外事件對華天來說是一次重大挫折，但他仍對未來充滿期待。他表示，「巧克力」既有經驗，又有天賦，和「巧克力」合作他覺得會有潛力取得好成績。他將繼續努力，希望在未來的比賽中能有更好的表現。

事件發生後，賽場內外一片嘩然，也在微博引發討論。中國大陸網友紛紛不滿表示，「你敢說這個工作人員她不是成心的？哪個缺心眼兒的工作人員會在比賽的時候直接插入比賽場地？」、「西方就剩小陰招了」、「是故意的吧」、「巴黎奧運真的太鬆弛了」。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！