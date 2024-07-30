暑假惡夢！彰化米克斯變「烏龜機車」擠出深邃雙眼皮：拜託快開學

▲財財被當成摩托車騎。（圖／網友財財姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

暑假還有一個月，毛小孩請加油！彰化有一隻10歲米克斯「財財」 溫馴又可愛，家裡的小朋友都非常喜歡牠。這天財財姐姐買了一個兒童烏龜裝，結果穿在財財身上意外適合，5歲小妹妹看到後非常喜歡，忍不住在財財身上玩騎摩托車遊戲，姐姐看到財財一臉無奈瞬間笑噴。

從照片中，財財被迫穿上「胖胖烏龜裝」，只見妹妹跨越在牠的背上，手手掐住牠的小耳朵，假裝在騎機車。搞笑的是，財財眼神超厭世，甚至哀怨到擠出「深邃的雙眼皮」。姐姐笑說，「真的超級好笑～每次都是這個無奈的臉啊」。

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▲財財：什麼時候才開學啊～（嘆氣）。



財財姐姐表示，「這件烏龜裝本來是想買給外甥女穿，沒想到財財也可以穿！」同時也提到，財財是一隻小暖男狗狗，對待小朋友十分親切，也不容易生氣，而且從小看著妹妹長大，也算是她的小保姆。

▲財財都會陪小朋友玩耍。



姐姐將有趣的照片分享到臉書社團，網友看完紛紛留言，「烏龜裝～太可愛了」、「原來小朋友放暑假不只是家長們的噩夢而已」、「牠無辜到都想幫牠舉報動保處了 」、「暑假開始一個月後～各地開始回報災情」、「學校～真的是偉大的慈善機構」。

▲財財是認養回來的毛小孩。



▲財財個性超溫馴。

