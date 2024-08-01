才4個月大...虎斑貓「長出驚人背肌」　萌照曝光：一拳可撂倒奴才

▲Sola背上有結實的肌肉。（圖／網友Sola姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

有練過的貓！雲林有一隻4個月大的虎斑貓Sola（ソラ）超可愛，小小年紀的牠竟然長出驚人的背肌，擁有超結實的厚背。Sola的姐姐對此感到驚訝，也期盼愛貓能夠繼續「維持身材」。

Sola是一隻流浪貓的小孩，獸醫推測牠在2024年2月3日出生。當時被發現時，Sola正全身發抖地感冒。家人在公司遇見Sola，捨不得小小年紀的牠就在外面受苦，於是主動收留牠，並帶去看醫生、照顧牠的身體，隨後Sola來到雲林斗六生活，展開新的貓生。

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▲Sola活潑好動，還會找姐姐哥哥們打架。



姐姐表示，家裡還有一隻2歲的米克斯狗狗，以及一隻5歲大的虎斑貓。由於Sola個性還小、非常好動，常常找狗姐姐、貓姐姐打架，並做出像「樹懶」一樣的動作，快速在沙發下爬行，以及在收納架上飛岩走壁。

▲Sola本來是流浪貓。



目前Sola還在適應新家的環境， 家人也十分期待Sola未來會長成什麼樣子。姐姐將肌肉照片分享到貓咪社團，網友看完紛紛留言，「應該是三頭比較壯」、「早安！有練過～這位喵大師」、「人家的臀肌也挺壯唷」、「再4個月就會慢慢變成圓形了」、「伙食不錯才有這種體格」、「要珍惜現在有肌肉的時候～以後你會懷念的」、「感覺一拳可撂倒奴才」。

▲Sola與狗姐姐吵架的樣子。