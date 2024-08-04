樓上吵鼠了！室友「爆炸性跑步」整棟都在晃　牠站在底下嚇呆

記者林韋辰／綜合報導

同個世界兩種倉鼠！寵物IG「kimuchi________」的飼主時常分享家中可愛的倉鼠寶寶，這天主人被「震動聲」給吵到，定睛一看，發現活潑的鼠寶「生菜」竟然在跑步機上瘋狂奔跑，力道之大使整棟樓都在晃。樓下的另隻倉鼠「無尾熊」整個傻眼，連站都無法站穩。

從影片中可見，這隻寵物鼠生菜活力充沛，只見牠突然「爆炸性」玩起跑步機，四肢用超快的速度向前狂衝，而且力氣非常大又激動。底下的鼠鼠一臉驚恐，完全嚇到不敢亂動，好像以為發生了地震一樣。

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▲整棟樓劇烈搖晃，底下的無尾熊一臉驚恐。（圖／IG「kimuchi________」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



看到寵物跑得如此激烈，飼主也忍不住讚嘆「年輕真是太棒了。」；她也將整個有趣過程錄影下來，分享到IG後，立刻吸引10萬多個讚，甚至有許多不同國家的人來留言。「我笑出來了哈哈～好像看不懂發生什麼事的臉也太可愛了吧」、「樓上洗衣機壞掉了嗎？」、「可愛死了」、「樓上總有一個瘋狂的鄰居」。

▲生菜：我跑步太大聲嗎？



飼主時常在IG「kimuchi________」貼出自家寵物有趣的影片，像是展示鼠鼠的華麗新窩，或是調皮搗蛋躲在木屑裡面等生活照，開心與粉絲朋友一起感受寵物帶來的歡樂。

▲無尾熊。