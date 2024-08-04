「把健康寶寶還給爸媽！」全台貓頭鷹禁止私養　遇受傷鳥寶快通報

▲8月4日是國際貓頭鷹意識日，希望喚起民眾對於寵物市場造成野外族群獵捕壓力的關心。（圖／翻攝自Facebook／野生動物急救站）



記者林韋辰／綜合報導

國際貓頭鷹意識日在8月4日盛大舉行，該節日的設立是為了喚醒公眾對於寵物市場對野生貓頭鷹族群獵捕壓力的關注。貓頭鷹這種圓臉大眼的鴞形目鳥類，一直以來都是人們的心頭好，也因此造成部分地區有餵養貓頭鷹的風潮。「國際貓頭鷹意識日」一起來守護牠們，讓可愛的動物平安在野外生活。

「野生動物急救站」4日在粉專分享這個特殊節日，並指出，台灣目前擁有13種貓頭鷹，從體型到習性各有不同。像是有的只有拳頭大小，如小葫蘆般的「鵂鶹」；有的身高可達55至60公分，如黃魚鴞。在這些貓頭鷹中，領角鴞不僅是站內貓頭鷹數量的冠軍，也是都市中的好鄰居。另外還有每年長途跋涉的短耳鴞，以及個頭小小卻可以發出類似嘹亮口哨聲的黃嘴角鴞，不妨在夜晚仔細聆聽，或許可以和這些小精靈不期而遇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「野生動物急救站」表示，每年的5月至8月是貓頭鷹的繁殖季節，這段期間，雛鳥有時會落巢，或是學飛的小鳥會掉到地上。雖然這些張著水汪汪大眼睛的小鳥看起來非常可愛，但還是要提醒大家，台灣的所有貓頭鷹都是保育類，禁止私人飼養，「請把健康寶寶換給爸媽」。

如果遇到受傷或精神狀況不佳的貓頭鷹，可以使用戳洞的紙箱和毛巾安置，並盡快聯絡救傷單位協助。「野生動物急救站」呼籲，希望國人共同守護貓頭鷹在野外的族群。