聽到不能去寵物展！40KG汪「瘋狂頂嘴抗議」　氣到往後退：我要去

記者林韋辰／綜合報導

米克斯狗狗「大熊」擁有超過40公斤的身材，個性貪吃又活潑，而且很會表達內心想法。這天大熊因為去寵物展享用美食過度，導致腹瀉情況發生，因此被媽媽下令，隔天的寵物展牠不能去，避免又出現類似狀況。沒想到大熊似乎有聽懂，馬上生氣「汪汪頂嘴」，宛如在堅定說「我要去」。

從影片中可見，媽媽語重心長跟大熊說，「你明天寵物暫不要去好了」，結果大熊聽完很震驚，不敢相信自己的耳朵，接著激動吠叫，向媽媽表示強烈的抗議。媽媽透露，大熊一直軟便，甚至今天洗完澡，便便又沾到大腿毛，因此建議牠明天不要再參加寵物展。

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▲大熊強烈跟媽媽抗議。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



可愛的大熊一直汪汪叫，叫聲大到媽媽快聽不見自己的說話聲，這樣的反應也讓媽媽感到十分無奈。過去大熊參加寵物展超受歡迎，許多粉絲認出牠，興奮要跟牠合影，還有一名寵物冰淇淋的員工有認出牠，馬上指定要請牠吃冰。

▲大熊：我要去！



大熊是一隻個性親人的狗狗，對每個人都友善，也喜歡和其他小動物一起玩耍，內心是「暖男」無誤。此外，大熊也是一隻極具表達能力的狗狗，無論是對於自己的需求或是對飼主的建議，都會明確的表達出來。

▲大熊被店員請吃冰。



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