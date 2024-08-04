羅威納犬「扣打」加持帶好運！奪銅射擊好手李孟遠紓解壓力都靠牠

▲台灣射擊好手李孟遠在定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）



記者林韋辰／綜合報導

射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運男子定向飛靶決賽射下45分，替台灣拿下本屆首面獎牌，也是射擊隊史上第1面銅牌。李孟遠從小被喻為「射擊神童」，除了槍法很準外，他飼養的羅威納犬「扣打」也是幕後功臣，因為遇到人生低潮時，總是愛犬給予他力量與幸運的。

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▲可愛的羅威納犬「扣打」也是幕後功臣。（圖／翻攝自Facebook／李孟遠）



李孟遠，一位即將步入30歲的射擊選手，早在16歲時便在2010年廣州亞運中嶄露頭角。他在上屆東京奧運中，在資格賽（卡達亞錦賽）僅差1分錯過決賽，因此未獲得奧運門票，這點讓他感到非常沮喪。在困頓時期，李孟遠新養一隻羅威納犬，並取名為「扣打」，有英文quota（配額）的意思，藉此激勵自己，也相信愛犬能帶來好運。

▲扣打：分我吃一口！（圖／翻攝自Facebook／李孟遠）



靠著自身努力與精進下，以及飼養3年的「扣打」加持下，李孟遠真的獲得好運，他在去年亞錦賽奪銅牌，也因此順利取得巴黎奧運資格。李孟遠透露，自從養狗後，心情穩定許多，而且每次放假回家，透過「帶愛犬去散步」來紓解壓力。

▲遛狗是最舒壓的一件事情。（圖／翻攝自Facebook／李孟遠）



先前母親節時，李孟遠送給媽媽一束大花，當時扣打也呆萌站在旁邊沙發上，一起看向鏡頭合影。在本屆的中華射擊代表隊中，共有8名選手，李孟遠是唯一一位挺進決賽的選手。他在壓力下表現出色，奪得銅牌，為台灣射擊運動創下新的里程碑。在過去的奧運賽事中，台灣射擊的最好成績，是由林怡君在2000年雪梨奧運中取得的女子雙不定向飛靶第四名。

▲除了努力不懈，他的愛犬「扣打」也帶來了好運。（圖／達志影像／美聯社）

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