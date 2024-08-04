出門35天！回家問獒犬「爸有沒有欺負你」　牠翻巨大白眼滿滿怨氣

▲媽媽出門35天，獒犬在家裡好委屈，忍不住翻了一個巨大白眼。（圖／有點毛毛的網友投稿／粉專「犬.寵物旅館裡的伯恩山Banana藏獒Bello傑克羅素梗Bobby還有一隻馬Athena」提供。）



記者林韋辰／綜合報導

粉專「犬.寵物旅館裡的伯恩山Banana藏獒Bello傑克羅素梗Bobby還有一隻馬Athena」時常PO出自家寵物搞笑生活照，這天飼主在臉書社團「有點毛毛的」貼文，分享獒犬翻出一個巨大白眼，偷偷抱怨這幾天來的委屈，畫面一出笑翻許多網友。

飼主媽媽外出長達35天沒回家，也沒預料到愛犬對她的缺席會有如此強烈的反應。原來是媽媽詢問毛孩，「媽媽不在家，你爸有沒有欺負你！」，沒想到繫著圍兜兜的獒犬，馬上眉頭一皺、眼神上吊，做出超戲劇化的「怒翻白眼」，媽媽當場被笑噴。

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飼主在貼文中表示，「牠什麼都沒說，但那表情就是什麼都說了」，並附上了愛犬翻白眼的照片。飼主事後也笑說，「我只是隨口問問，沒想到怨氣沖天啊」。

獒犬的逗趣表情引起了大量網友的討論，許多人認為牠的表情就像是在說，「你終於回來了，我有多少次想忍不住對你爸發火啊」、「真的沒看過這麼哀怨的獒犬」、「寶寶委屈寶寶不能說」、「一臉就是…...被欺負慘了，沒有個38條地瓜哄不好」、「媽媽是不是該道歉！！！」。

這個故事再次證明了，動物也有豐富的情緒和感情，他們會因為主人的離開而感到孤單，也會因為家人的回歸而感到開心。對於這位飼主來說，這次的經驗也讓她更加明白，愛犬不只是寵物，更是家庭的一員。

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