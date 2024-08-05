男連續2次「掐貓脖子」還高舉牆上！女飼主尖叫求情　牠痛苦掙扎

▲男子單手掐貓脖子，並高舉在空中，也曾在爭吵中用雙手掐牠。（圖／翻攝自Dcard）



記者林韋辰／採訪報導

基隆市信義區發生一起疑似虐貓案件，一名匿名網友在《Dcard》上發表求救文章，指出朋友被家暴悔婚，遭當時男友以攻擊貓咪的方式威脅對話，並提供多段虐貓影片，廣大網友看完超憤怒。基隆市動物保護防疫所所長陳柏廷受訪指出，已派員前往現場調查貓咪傷勢，目前確認貓咪身體正常，也著手調查此案件。

網友4日在《Dcard》上PO出多則傷害貓咪的影片，主角是一隻黑色曼赤肯，名字叫做「小波」，牠有著圓圓的大眼睛、毛茸茸的身體，模樣看起來十分可愛。網友依序貼出今年虐貓影片，以及去年2段影片，從中可見情侶在爭吵過程中，男子試圖用翻倒的床去壓貓咪，又或是雙手掐住貓脖子，以及故意將牠高舉在門上，只見貓咪痛苦掙扎卻又無法逃離。

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▲男子用床去壓住貓咪，女生尖叫求情。



基隆市動物保護防疫所所長陳柏廷表示，7/5已接獲陳情，了解情侶各養一隻貓，情侶吵架發生口角，女方到當地派出所報案，希望能從男方家中救出自己的貓，並指控對方虐貓。動保所隨即派員調查，分批2次前往查看，昨天（4日）也調查，抵達現場確認影片中的「小波」身體沒事，做了物理檢查，確認無外傷，行動自如也OK，會在家裡走來走去，因此沒有沒入其動物，女方的貓咪則是已經自行帶回。

由於掐脖子的影片疑似是2023年3月、4月發生，今年2024年是用床壓貓。所長陳柏廷指出，從影片中確實有不當管教的行為，至於掐脖子的地點時間仍有疑慮，正向女方確認，只知道疑似是在台北市。等確認地點時間後，會再聯合對方動保處一起著手調查。

▲這隻曼赤肯叫做小波。



針對這起案件，所長陳柏廷表示，目前已跟飼主勸導，表示這種不當行為的管教會造成貓咪傷害，若未來沒有改善將開罰，且會持續追蹤，將不定期抽查貓咪狀況。

所長陳柏廷表示，依照動保法第30條第1項，故意傷害動物，未達動物傷害狀況，經勸導後未改善，可處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。若確實故意傷害動物或使動物遭受傷害，未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。至於害動物死亡，或是動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處兩年以下有期徒刑，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

此外，該名男子被指控虐貓後，也在貼文底下回覆留言，強調貓咪「小波」過得很快樂，並貼出躺在桌子上的照片。許多網友不買單，大家希望貓咪能快點救出來。孝深里里長郭姵萱也表示，目前深澳坑派出所及動保處皆有受理案件，會與事主聯繫及發文者一起釐清案情，在此感謝大家的關心，會持續與相關單位了解貓咪後續狀況，整個案件正在進行當中。

▲遭指控虐貓的男子，在文章底下表示貓咪過得很快樂。

▲關注動保議題的邵柏森也關心此事。