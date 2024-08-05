移植7棵龍柏老樹「送給毛小孩消暑乘涼」　觸碰會散發獨特香氣

▲毛孩散步時，可以躲在樹蔭下乘涼。（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處為提升毛寶貝生活品質，將門口12棵龍柏樹苗中的7棵移植至三芝動物之家的體適能運動園區，為毛寶貝提供遮陽的休閒綠地。這項移植計畫經過評估會議討論後決定，並由經驗豐富的園藝師傅依照樹木移植程序，完成每一個必要步驟，以確保移植成功率達9成以上。

園藝達人江誌松表示，移植後的保濕工作最為重要，必須每日提供充足水份，讓樹木根部保持足夠濕度，同時促進光合作用讓新生枝葉加速生長。三芝動物之家站長謝弘斌也表示，這些龍柏樹形漂亮，散發出獨特的香氣，能夠提供收容毛寶貝們在散步時的遮蔭。

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▲毛寶貝體適能運動園區，多了一塊樹蔭遮陽的休閒綠地。



三芝動物之家站長謝弘斌表示，這些龍柏種植經過多年成長，樹形非常漂亮，每次經過時稍微碰觸就會散發出獨特的香氣，無獨有偶，目前動物之家的毛寶貝體適能運動園區，佔地面積就有50坪，非常需要樹木提供收容毛寶貝們在散步時遮蔭。三芝是一個好山好水的地方，這7棵漂亮的龍柏樹能夠在這個巧合的時機點順利移植，除了讓動物之家園區增添綠美化之外，相對也提升了新北市毛寶貝動物福利，而且龍柏們也獲得永續生活環境，真是一舉數得的最好安排。

▲寶貝體適能運動園區綠化施作。

新北市動保處表示，為提高毛寶貝認養率，每個動物之家都在持續進行園區綠美化工作，積極營造出舒適環境以吸引民眾踴躍前來參訪。同時也宣導民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育及認養不棄養，給牠們一個溫暖的家。

▲動保員澆水維持水份。



▲龍柏樹運送的過程。