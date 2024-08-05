慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」粉絲拿球拍合照

▲麟洋配2連霸奪下奧運金牌，北市動物園決定「幫羚羊們加菜」一同慶祝榮耀。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙李洋、王齊麟寫下新歷史，擊敗中國隊成功2連霸奪下金牌。台北市立動物園對於「麟洋配」再度奪得奧運金牌表示祝賀，也高興分享要為園區內的「羚羊們」加菜，一起歡慶屬於國家榮耀的來臨。

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▲斑哥羚羊：什麼！加菜了？！



這場全國矚目的比賽讓全民腎上腺素分泌過度，人人都在為中華隊選手加油打氣。動物園的工作人員也不例外，他們立即行動起來，尋找各種可能的食材，藉由「麟洋配」奪金的好消息，同步幫可愛羚羊提供美味食物，藉此讓牠們也感受到幸福與快樂。

▲斑哥羚羊是瀕絕物種。



動物園表示，也希望借此機會提醒遊客，園區內有兩種極度瀕危的羚羊，分別是弓角羚羊和斑哥羚羊。此外，東非羚羊的數量也十分稀少，而伊蘭羚羊則是數量最多的羚羊，牠們的體型相對較大，也是非常珍貴且可愛的動物。

▲工作人員忙著幫羚羊加菜。



動物園表示，期望大家能來園區關心這些羚羊，並一同慶祝「麟洋配」的勝利。今（5日）來訪的遊客，不論大人或小孩，大家都非常興奮無比，搶著與「羚羊們」合照，還有民眾特別拿出羽球拍與牠們合影。

▲民眾興奮拿著羽球拍與「羚羊」合影。



▲許多民眾特別跑來看羚羊。



動物園表示，從8月5日至12日，只要與任一種羚羊合照，就可以到遊客服務中心換取禮物，總共有1100份，送完為止。同時也慶祝2024年是台北市立動物園建園110周年的生日，在這期間，只要是兩人同行，其中一人就可以免費入園。

▲弓角羚羊。

▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

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