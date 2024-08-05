ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」粉絲拿球拍合照

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麟洋配2連霸奪下奧運金牌，北市動物園決定「幫羚羊們加菜」一同慶祝榮耀。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙李洋、王齊麟寫下新歷史，擊敗中國隊成功2連霸奪下金牌。台北市立動物園對於「麟洋配」再度奪得奧運金牌表示祝賀，也高興分享要為園區內的「羚羊們」加菜，一起歡慶屬於國家榮耀的來臨。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斑哥羚羊：什麼！加菜了？！

這場全國矚目的比賽讓全民腎上腺素分泌過度，人人都在為中華隊選手加油打氣。動物園的工作人員也不例外，他們立即行動起來，尋找各種可能的食材，藉由「麟洋配」奪金的好消息，同步幫可愛羚羊提供美味食物，藉此讓牠們也感受到幸福與快樂。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲斑哥羚羊是瀕絕物種。

動物園表示，也希望借此機會提醒遊客，園區內有兩種極度瀕危的羚羊，分別是弓角羚羊和斑哥羚羊。此外，東非羚羊的數量也十分稀少，而伊蘭羚羊則是數量最多的羚羊，牠們的體型相對較大，也是非常珍貴且可愛的動物。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲工作人員忙著幫羚羊加菜。

動物園表示，期望大家能來園區關心這些羚羊，並一同慶祝「麟洋配」的勝利。今（5日）來訪的遊客，不論大人或小孩，大家都非常興奮無比，搶著與「羚羊們」合照，還有民眾特別拿出羽球拍與牠們合影。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲民眾興奮拿著羽球拍與「羚羊」合影。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許多民眾特別跑來看羚羊。

動物園表示，從8月5日至12日，只要與任一種羚羊合照，就可以到遊客服務中心換取禮物，總共有1100份，送完為止。同時也慶祝2024年是台北市立動物園建園110周年的生日，在這期間，只要是兩人同行，其中一人就可以免費入園。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲弓角羚羊。

▲慶祝麟洋配2連霸摘金！北市動物園「幫羚羊加菜」民眾拿球拍合照（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►超幸運！遛狗巧遇「野生彭于晏」　飼主開心抱起14歲柴柴合影

►出國把愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了　見主人來接超兇還躲起來

►施肥驚「隱身高手」肥嘟嘟坐田間　青農見訪客來笑：是鳥界好爸爸

►新養的幼貓明明是黑色！抓去洗澡「默默變白」　阿母驚：不可思議

►剛領養很瘦！黑貓3個月「肚子變肉肉」　媽有成就感：很努力長大

更多精彩影片：

關鍵字： 台北動物園羽球麟洋配羚羊2024奧運2024奧運羽球巴黎奧運羽球男子雙打麟洋配李洋王齊麟

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌娃跆拳道被踢倒起不來　裁判抱起小可愛全場融化

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

出門35天！回家問獒犬「爸有沒有欺負你」　牠翻巨大白眼滿滿怨氣

樓上吵鼠了！室友「爆炸性跑步」整棟都在晃　牠站在底下嚇呆

聽到不能去寵物展！40KG汪「瘋狂頂嘴抗議」　氣到往後退：我要去

「把健康寶寶還給爸媽！」全台貓頭鷹禁止私養　遇受傷鳥寶快通報

羅威納犬「扣打」加持帶好運！奪銅射擊好手李孟遠紓解壓力都靠牠

聽到「贏了有肉肉」！黑狗姊妹嚴肅坐沙發　緊盯麟洋配幫集氣加油

地上拼出「豆」大字！柴柴一旁燦爛微笑　飼主驚：梳個毛就出現

才4個月大...虎斑貓「長出驚人背肌」　萌照曝光：一拳可撂倒奴才

女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

影／頭過身沒過！貓卡門「整扇搬走」超冏　網笑爛：拍攝者不救

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

「基」皮疙瘩掉滿地！貪吃鬼嘎逼出沒

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

啊～你拉到我的衣服好痛哇　柯基界「內馬爾」一碰就倒

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

薩摩耶咬爛「特斯拉排檔桿」　奴才超傻眼：我幫牠開寵物模式耶

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

逛爬蟲祭遇老鷹放風！下秒突然「噴射便便」　藍衣弟全身屎傻住了

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

這10隻動物超高齡！亞洲象「友愷」已42歲　保育員幫補營養不馬虎

澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

極端氣候威脅「鐵道局祭三支箭」　強制異物入侵告警列車煞停

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

「電玩級」表現！賈吉連4天開轟　挑戰62轟紀錄指日可待

國軍「精準飛彈射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

午後雷雨下周會更猛　季風槽有建立跡象

20種口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃

6年後再遇人妻變「未婚」　新北男放手追愛慘賠30萬

國防部偵獲38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

TOYOTA「皇冠大空間休旅」日本發表又延後！台灣註冊有望導入

孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

寵物動物熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

讀者迴響

熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

小妹妹玩累！硬躺在貓咪身上睡覺

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面