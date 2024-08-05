為了追鴨子！柯基跌落水溝「下身變黑毛」　飼主崩潰：還能要嗎？

▲柯基擺出無辜臉。（圖／有點毛毛的／網友Kate Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

洗一洗又是一條好漢！飼主Kate Chen5日在臉書社團「有點毛毛的」貼出一張逗趣的照片，內容是柯基為了追趕自家庭院中的鴨子朋友，竟然整隻跌落水溝，將自己弄成髒兮兮。飼主對毛孩的表現又氣又好笑，直呼「這狗還能要嗎？」

從照片中可見，呆萌的小柯基一臉無辜，被主人帶去廁所強迫洗澡，只見牠胸口毛、前腳全部變黑色，宛如踩進墨汁裡面。主人看著牠很髒的模樣，無奈表示，「重點是水溝裡的鴨都回家了......牠還在水溝裡找，不說了，我去旁邊哭一下。」

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飼主在貼文中也透露，家中庭院有養鴨子，愛犬從小與牠們一起長大，平常就是好朋友會互相玩耍。這則逗趣照片在臉書上傳開，吸引百名網友按讚，大家看完紛紛留言，「看在牠這麼可愛的份上～洗洗還能留下」、「這個黑腳腳～感覺要洗很久」、「眼神感覺在生氣：我的鴨呢」、「是浣熊了吧？」。

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