宮崎發生地震前30秒！監視器拍到「貓貓集體抬頭警戒」　準備逃跑

記者林韋辰／綜合報導

日本8日下午4時43分（台灣時間下午3時43分）發生規模7.1地震，震央位宮崎縣東邊海域的日向灘，日本氣象廳第一時間發布海嘯警報，涵蓋宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣和愛知縣等。位於大分縣一間溫泉旅館監視器捕捉到一段畫面，在發生地震前30秒，旅館愛貓似乎已察覺到異常，紛紛露出驚慌、警戒的模樣。

▲貓咪提早感知地震。（圖／翻攝自Ｘ／@nyantamach222）



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業者「別府八湯温泉道加入温泉旅館」8日在X平台貼出監視器影片，從中看到，貓咪的反應非常明顯，在地震尚未來臨前，牠們先感覺到不對勁。只見牠們集體抬頭、四處張望，並且慌張地走來走去，等到地震開始搖晃，多隻貓貓已經消失在畫面中。

▲貓貓全部抬頭警戒。



等到地震結束，旅館工作人員趕緊跑出來關心愛貓，也摸摸牠們，安撫毛小孩不要害怕。這段影片展現出貓咪對地震的敏感度，也證明動物的直覺在自然災害前的重要性。

根據氣象廳觀測，宮崎縣東邊海域「日向灘」8日下午發生強烈地震，震源深度30公里，最大震度6弱。宮崎縣、鹿兒島縣等多處皆觀測到震度5與5弱的劇烈搖晃。

▲大家紛紛找好位置避難。



日本氣象廳表示，地震發生後，宮崎縣、鹿兒島縣及高知縣等地觀測到最高達50公分的海嘯。日本當地時間下午5時許，氣象廳首次發布了「南海海槽地震臨時情報」並表示狀態為「調查中」，隨後在晚間7時許，更新為「注意巨大地震」。這一情報系統自2017年實施以來，尚屬首次發布。

▲日本氣象廳上修地震規模。（圖／日本氣象廳）

